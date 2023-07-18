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Meteoroloji uyardı: Çanakkale'de sıcaklıklar artacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Çanakkale'de hava sıcaklıkları önümüzdeki günlerde artmaya devam edecek. 17 Temmuz Pazartesi ve 18 Temmuz Salı günleri 34 derece olan sıcaklığın, 19 Temmuz Çarşamba günü 35 derece olacağı belirtildi. Vatandaşlara sıcak hava koşullarına karşı önlem alınması ve güneşten korunması uyarıları yapıldı. Çanakkale 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

11:15 . 18/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Çanakkale 5 günlük hava durumu

Çanakkale 5 günlük hava durumu

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü
hava durum raporunu yayımladı. Çanakkale'de önümüzdeki günlerde sıcaklığın artması bekleniyor. Çanakkale 5 günlük hava durumu haberimizde.

ÇANAKKALE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Çanakkale 5 günlük hava durumu için

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Van ve Hakkari’nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 32

İstanbul: Az bulutlu ve açık 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Adana: Az bulutlu ve açık 38

Antalya: Az bulutlu ve açık 41

Samsun: Parçalı bulutlu 27

Trabzon: Parçalı bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38




#Çanakkale
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#hava durumu
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