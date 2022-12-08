Aksaray TOKİ sonuçları canlı yayında açıklanıyor! Aksaray TOKİ kura sonuçları ve isim listesi

Aksaray TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesi canlı yayının ardından belli oluyor. 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli Bin 352 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. İşte 8 Aralık Perşembe Aksaray Bin 352 TOKİ canlı yayını, kura sonuçları, asil ve yedek isim listesi...

AKSARAY TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

AKSARAY TOKİ KURA SONUÇLARI

Aksaray TOKİ kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Bartın kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

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Aksaray TOKİ kura çekilişleri saat kaçta başlayacak?

AKSARAY TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ