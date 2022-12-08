Aksaray TOKİ sonuçları canlı yayında açıklandı! Aksaray TOKİ kura sonuçları ve isim listesi

Aksaray TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesi canlı yayının ardından belli oluyor. 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli Bin 352 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. İşte 8 Aralık Perşembe Aksaray Bin 352 TOKİ canlı yayını, kura sonuçları, asil ve yedek isim listesi...

Aksaray merkez TOKİ kura sonuçları isim listesi

Muhsin Ak

Çapan Usluca

Zeynep Kınay

Murat Sevinç

Hatice Tosun

Yalçın Bedeş

Ömer Yurdakul

Hatice Katık

Adem Yüksel

Ramazan Batur

Mehmet Koçak

Hasan Hüseyin Genç

Ali Çar

İshaka Pektaş

Merve Özkara

Cengiz Kaya

rukiye Altınsoy

Gülay Alan

Dudu Sağtaş

Talat Gül

Ramazan Batur

Adem Yüksel

Hatice Katık

Ramazan Bölükbaşı

Bayram Ali İnci

Mahacan İlgün

Fatma Karakülah

Şükran Sağlam

Nihat Özcan

Kemal Taşpınar

Hasan Canlıer

Baysal İrem

Ahmet Kuş

Gülsema Çınar

Ali Arslan

Dursun Taşpınar

Şerafettin Ünlü

Mustafa Eke

İbrahim Baysak

Erdoğan Güzel

Zeynep Güzyurdu

Fadime Balta

Cemile Sert

Kamile Koyuncu

Halil İbrahim Şimşek

Neşet İçli

Aziz Cengiz

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Keziban Kaymaz

Ramazan Taş

Hüseyin Koçak

Ömer Çekiç

Ayşe Dinç

Hanife Avan

Hatice Altınbaş

Fikret Topçu

Duran Etlik

Şen Onat

Dürdane Kaynak

Ramazan Altungöller

Osman Duran

Fadimana Altınsoy

Muttalip Eroğlu

Mehmet Gereken

Mehmet Gereken

Mahmut Babacan Kayabaşı

Ömer Gönen

Mustafa çetin

Enes Bayram Akay

Halil Samet Sağdıç

Emihan Şimşek

Bekir Kılıç

Dilber Aslan

Selçuk Çelen

Metehan Atuğ

Muhammet Yaşar

İsmail Önal

Safiye Aytaç

Ravza Öztürk

Yusuf Bayraktar

Mehmet Meler

Zekiye Koşar

Beyzanur Oflaz

Muhammet Masum Gemici

Nurullah Aral

Yusuf Bilen

Emre Çam

Tayyar Paçal

Muhammet Mert Çetin

Nehir Tahir Coşar

Atakan Tezer

Kardelen Koyuncu

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Salih Kocagül

Üçler Öz

Hüseyin Doğan

Muhammed Pala

Vedat Utku Öztürk

Asiye Yetişen

Hamdi Gökşen

Sümeyra Karakoç

Pınar Koyuncu

Burçak Çopur

İbrahim Ethem Erdoğan

Fatma Oflaz

Abdullah Doğanay

Hafize Sarı

Nurdan Tuksal

Ramazan Altınkaya

Muharrem Han

Rukiye Karaağaç

Sultan Çalışkan

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Okan İncegöz

Ümmühan Başkara

Zeynep Çağlayan

Şahbaz Şen

Elmas Kaya

Aydııın Sevindi

Elmas Tapan

Melek Sağlam

Bilal Ölmez

Merve Serinbaş

Mehmet Kürkcü

Mustafa Halavut

Abdullatif Abdulaziz

Rıdvan Katık

Dilek Yakar

Uğur Yılmaz

Derya Ergün

Ali Dede Demirel

Metin Yoncalık

Zehra Irmak

İlyas Dağ

Dünya Palta

Bayram Gedik

Mehmet Emin Bayraktar

Mevlüt Koçak

Sinan Palta

Yusuf Gündoğdu

Ömürcan Şahin

Hatice Bayındır

Fatma Altınbaş

Tunahan Kalk

Hüseyin Temizbaş

Ümit Bakar

Nuran İrgin

Hürü Yıldırım

Yonus Deniz

Tuğba İrem Eren

Ömer Faruk Altınsoy

Zühal Han

Abdurrahman Özkan

Eser İçli

Mevlüt Irmak

Hasan Hüseyin Tekin

Ali Emekli

Şenay Güç

Esra Aygün

Neşe Şimşek

Cemal Alıcı

Dudu Yıkmış

Nazan Yasav

Muzaffer Cahit Atalay

Serdar karaca

Serkan Ökçesiz

Zeliha Acar

Muammer Koç

Ramazan Kestek

Derya Ceylan

Hayri Altundağ

İbrahim Sınav

Recep Baydilli

Oğuzhan Kara

Mukaddes Akbulut

Yunus Emre Sarı

Elif Yağlar

Abdullah Unutmaz

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Hande Bozdemir

Urkuya Çelebi

Elif Öztürk

Yasin Temizbaş

Gönül Bellikli

Elif Mercan

Ahmet Gündoğdu

Caner Erk

Ege Ergen

Sevki Kaya

Kiraz Sezgin

Hakan Köse

Fahrettin Avan

Nilüfer Niğdelioğlu

Serkan Kaynak

Yüksel Erçek

Bilal Karakuş

Şeyma Mutlu

Nevzat Kozan

Musa Karasakal

Nezhet Açık

Hasan Hüseyin Demir

Cihangir Saygılı

Yavuz Turgut

Fadimana Dinç

Murat Vurgun

Sümeyye Türkücü

Hayati Polat

Meryem Selçuker

Rukiye Çekiç

Zeynep Akpınar

Abdullah Esği

Suzan Ulu

Esra Avan

Yasin Kayadelen

Ayşe Coşar

AKSARAY TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

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AKSARAY TOKİ KURA SONUÇLARI

Aksaray TOKİ kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Bartın kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Aksaray TOKİ kura çekilişleri saat kaçta başlayacak?

AKSARAY TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ