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Aksaray TOKİ sonuçları canlı yayında açıklandı! Aksaray TOKİ kura sonuçları ve isim listesi

Aksaray TOKİ kura çekilişi sonuçları bugün belli oluyor. 7 Kasım günü başlayan kura çekimi tüm hızıyla devam ediyor. Bin 352 sosyal konut Aksaray’ın; Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Ortaköy, Sarıyahşi, Sultanhanı ilçeleri ve merkezine yapılacak. Aksaray TOKİ kuraları çekildi. Peki TOKİ Karabük kura çekilişleri belli oldu mu? Aksaray TOKİ kura sonuçları ne zaman, nereden açıklanacak, Aksaray TOKİ sonuçları asil ve yedek isim listesi nerede yayınlanacak? İşte detaylar...

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Aksaray TOKİ Kura Sonuçları: Aksaray TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi Öğren
Aksaray TOKİ kura çekilişi sonuçları

Aksaray TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesi canlı yayının ardından belli oluyor. 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli Bin 352 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. İşte 8 Aralık Perşembe Aksaray Bin 352 TOKİ canlı yayını, kura sonuçları, asil ve yedek isim listesi...

Aksaray merkez TOKİ kura sonuçları isim listesi

  • Muhsin Ak
  • Çapan Usluca
  • Zeynep Kınay
  • Murat Sevinç
  • Hatice Tosun
  • Yalçın Bedeş
  • Ömer Yurdakul
  • Hatice Katık
  • Adem Yüksel
  • Ramazan Batur

  • Mehmet Koçak
  • Hasan Hüseyin Genç
  • Ali Çar
  • İshaka Pektaş
  • Merve Özkara
  • Cengiz Kaya
  • rukiye Altınsoy
  • Gülay Alan
  • Dudu Sağtaş
  • Talat Gül
  • Ramazan Batur
  • Adem Yüksel
  • Hatice Katık
  • Ramazan Bölükbaşı
  • Bayram Ali İnci
  • Mahacan İlgün
  • Fatma Karakülah
  • Şükran Sağlam
  • Nihat Özcan
  • Kemal Taşpınar
  • Hasan Canlıer
  • Baysal İrem
  • Ahmet Kuş
  • Gülsema Çınar
  • Ali Arslan
  • Dursun Taşpınar
  • Şerafettin Ünlü
  • Mustafa Eke

İbrahim Baysak

Erdoğan Güzel

Zeynep Güzyurdu

Fadime Balta

Cemile Sert

Kamile Koyuncu

Halil İbrahim Şimşek

Neşet İçli

Aziz Cengiz

Keziban Kaymaz

Ramazan Taş

Hüseyin Koçak

Ömer Çekiç

Ayşe Dinç

Hanife Avan

Hatice Altınbaş

Fikret Topçu

Duran Etlik

Şen Onat

Dürdane Kaynak

Ramazan Altungöller

Osman Duran

Fadimana Altınsoy

Muttalip Eroğlu

Mehmet Gereken

  • Mehmet Gereken
  • Mahmut Babacan Kayabaşı
  • Ömer Gönen
  • Mustafa çetin
  • Enes Bayram Akay
  • Halil Samet Sağdıç
  • Emihan Şimşek
  • Bekir Kılıç
  • Dilber Aslan
  • Selçuk Çelen
  • Metehan Atuğ
  • Muhammet Yaşar
  • İsmail Önal
  • Safiye Aytaç
  • Ravza Öztürk
  • Yusuf Bayraktar
  • Mehmet Meler
  • Zekiye Koşar
  • Beyzanur Oflaz
  • Muhammet Masum Gemici
  • Nurullah Aral
  • Yusuf Bilen
  • Emre Çam
  • Tayyar Paçal
  • Muhammet Mert Çetin

Nehir Tahir Coşar

Atakan Tezer

Kardelen Koyuncu

Salih Kocagül

Üçler Öz

Hüseyin Doğan

Muhammed Pala

Vedat Utku Öztürk

Asiye Yetişen

Hamdi Gökşen

Sümeyra Karakoç

Pınar Koyuncu

Burçak Çopur

İbrahim Ethem Erdoğan

Fatma Oflaz

Abdullah Doğanay

Hafize Sarı

Nurdan Tuksal

Ramazan Altınkaya

Muharrem Han

Rukiye Karaağaç

Sultan Çalışkan

Okan İncegöz

Ümmühan Başkara

Zeynep Çağlayan

Şahbaz Şen

Elmas Kaya

Aydııın Sevindi

Elmas Tapan

Melek Sağlam

Bilal Ölmez

Merve Serinbaş

Mehmet Kürkcü

Mustafa Halavut

Abdullatif Abdulaziz

Rıdvan Katık

  • Dilek Yakar
  • Uğur Yılmaz
  • Derya Ergün
  • Ali Dede Demirel
  • Metin Yoncalık
  • Zehra Irmak
  • İlyas Dağ
  • Dünya Palta
  • Bayram Gedik
  • Mehmet Emin Bayraktar
  • Mevlüt Koçak
  • Sinan Palta
  • Yusuf Gündoğdu
  • Ömürcan Şahin
  • Hatice Bayındır
  • Fatma Altınbaş
  • Tunahan Kalk
  • Hüseyin Temizbaş
  • Ümit Bakar
  • Nuran İrgin
  • Hürü Yıldırım
  • Yonus Deniz
  • Tuğba İrem Eren
  • Ömer Faruk Altınsoy
  • Zühal Han
  • Abdurrahman Özkan
  • Eser İçli
  • Mevlüt Irmak
  • Hasan Hüseyin Tekin
  • Ali Emekli
  • Şenay Güç
  • Esra Aygün
  • Neşe Şimşek
  • Cemal Alıcı
  • Dudu Yıkmış
  • Nazan Yasav
  • Muzaffer Cahit Atalay
  • Serdar karaca
  • Serkan Ökçesiz
  • Zeliha Acar
  • Muammer Koç
  • Ramazan Kestek
  • Derya Ceylan
  • Hayri Altundağ
  • İbrahim Sınav

Recep Baydilli

Oğuzhan Kara

Mukaddes Akbulut

Yunus Emre Sarı

Elif Yağlar

Abdullah Unutmaz

Hande Bozdemir

Urkuya Çelebi

Elif Öztürk

Yasin Temizbaş

Gönül Bellikli

Elif Mercan

Ahmet Gündoğdu

Caner Erk

Ege Ergen

Sevki Kaya

Kiraz Sezgin

Hakan Köse

Fahrettin Avan

Nilüfer Niğdelioğlu

Serkan Kaynak

Yüksel Erçek

Bilal Karakuş

Şeyma Mutlu

  • Nevzat Kozan
  • Musa Karasakal
  • Nezhet Açık
  • Hasan Hüseyin Demir
  • Cihangir Saygılı
  • Yavuz Turgut
  • Fadimana Dinç
  • Murat Vurgun
  • Sümeyye Türkücü
  • Hayati Polat
  • Meryem Selçuker
  • Rukiye Çekiç
  • Zeynep Akpınar
  • Abdullah Esği
  • Suzan Ulu
  • Esra Avan
  • Yasin Kayadelen
  • Ayşe Coşar

AKSARAY TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

AKSARAY TOKİ KURA SONUÇLARI

Aksaray TOKİ kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Bartın kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Aksaray TOKİ kura çekilişleri saat kaçta başlayacak?

AKSARAY TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

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