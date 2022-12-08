Aksaray TOKİ sonuçları canlı yayında açıklandı! Aksaray TOKİ kura sonuçları ve isim listesi

Aksaray TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesi canlı yayının ardından belli oluyor. 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli Bin 352 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. İşte 8 Aralık Perşembe Aksaray Bin 352 TOKİ canlı yayını, kura sonuçları, asil ve yedek isim listesi...
Aksaray merkez TOKİ kura sonuçları isim listesi
- Muhsin Ak
- Çapan Usluca
- Zeynep Kınay
- Murat Sevinç
- Hatice Tosun
- Yalçın Bedeş
- Ömer Yurdakul
- Hatice Katık
- Adem Yüksel
- Ramazan Batur
- Mehmet Koçak
- Hasan Hüseyin Genç
- Ali Çar
- İshaka Pektaş
- Merve Özkara
- Cengiz Kaya
- rukiye Altınsoy
- Gülay Alan
- Dudu Sağtaş
- Talat Gül
- Ramazan Batur
- Adem Yüksel
- Hatice Katık
- Ramazan Bölükbaşı
- Bayram Ali İnci
- Mahacan İlgün
- Fatma Karakülah
- Şükran Sağlam
- Nihat Özcan
- Kemal Taşpınar
- Hasan Canlıer
- Baysal İrem
- Ahmet Kuş
- Gülsema Çınar
- Ali Arslan
- Dursun Taşpınar
- Şerafettin Ünlü
- Mustafa Eke
İbrahim Baysak
Erdoğan Güzel
Zeynep Güzyurdu
Fadime Balta
Cemile Sert
Kamile Koyuncu
Halil İbrahim Şimşek
Neşet İçli
Aziz Cengiz
Keziban Kaymaz
Ramazan Taş
Hüseyin Koçak
Ömer Çekiç
Ayşe Dinç
Hanife Avan
Hatice Altınbaş
Fikret Topçu
Duran Etlik
Şen Onat
Dürdane Kaynak
Ramazan Altungöller
Osman Duran
Fadimana Altınsoy
Muttalip Eroğlu
Mehmet Gereken
- Mehmet Gereken
- Mahmut Babacan Kayabaşı
- Ömer Gönen
- Mustafa çetin
- Enes Bayram Akay
- Halil Samet Sağdıç
- Emihan Şimşek
- Bekir Kılıç
- Dilber Aslan
- Selçuk Çelen
- Metehan Atuğ
- Muhammet Yaşar
- İsmail Önal
- Safiye Aytaç
- Ravza Öztürk
- Yusuf Bayraktar
- Mehmet Meler
- Zekiye Koşar
- Beyzanur Oflaz
- Muhammet Masum Gemici
- Nurullah Aral
- Yusuf Bilen
- Emre Çam
- Tayyar Paçal
- Muhammet Mert Çetin
Nehir Tahir Coşar
Atakan Tezer
Kardelen Koyuncu
Salih Kocagül
Üçler Öz
Hüseyin Doğan
Muhammed Pala
Vedat Utku Öztürk
Asiye Yetişen
Hamdi Gökşen
Sümeyra Karakoç
Pınar Koyuncu
Burçak Çopur
İbrahim Ethem Erdoğan
Fatma Oflaz
Abdullah Doğanay
Hafize Sarı
Nurdan Tuksal
Ramazan Altınkaya
Muharrem Han
Rukiye Karaağaç
Sultan Çalışkan
Okan İncegöz
Ümmühan Başkara
Zeynep Çağlayan
Şahbaz Şen
Elmas Kaya
Aydııın Sevindi
Elmas Tapan
Melek Sağlam
Bilal Ölmez
Merve Serinbaş
Mehmet Kürkcü
Mustafa Halavut
Abdullatif Abdulaziz
Rıdvan Katık
- Dilek Yakar
- Uğur Yılmaz
- Derya Ergün
- Ali Dede Demirel
- Metin Yoncalık
- Zehra Irmak
- İlyas Dağ
- Dünya Palta
- Bayram Gedik
- Mehmet Emin Bayraktar
- Mevlüt Koçak
- Sinan Palta
- Yusuf Gündoğdu
- Ömürcan Şahin
- Hatice Bayındır
- Fatma Altınbaş
- Tunahan Kalk
- Hüseyin Temizbaş
- Ümit Bakar
- Nuran İrgin
- Hürü Yıldırım
- Yonus Deniz
- Tuğba İrem Eren
- Ömer Faruk Altınsoy
- Zühal Han
- Abdurrahman Özkan
- Eser İçli
- Mevlüt Irmak
- Hasan Hüseyin Tekin
- Ali Emekli
- Şenay Güç
- Esra Aygün
- Neşe Şimşek
- Cemal Alıcı
- Dudu Yıkmış
- Nazan Yasav
- Muzaffer Cahit Atalay
- Serdar karaca
- Serkan Ökçesiz
- Zeliha Acar
- Muammer Koç
- Ramazan Kestek
- Derya Ceylan
- Hayri Altundağ
- İbrahim Sınav
Recep Baydilli
Oğuzhan Kara
Mukaddes Akbulut
Yunus Emre Sarı
Elif Yağlar
Abdullah Unutmaz
Hande Bozdemir
Urkuya Çelebi
Elif Öztürk
Yasin Temizbaş
Gönül Bellikli
Elif Mercan
Ahmet Gündoğdu
Caner Erk
Ege Ergen
Sevki Kaya
Kiraz Sezgin
Hakan Köse
Fahrettin Avan
Nilüfer Niğdelioğlu
Serkan Kaynak
Yüksel Erçek
Bilal Karakuş
Şeyma Mutlu
- Nevzat Kozan
- Musa Karasakal
- Nezhet Açık
- Hasan Hüseyin Demir
- Cihangir Saygılı
- Yavuz Turgut
- Fadimana Dinç
- Murat Vurgun
- Sümeyye Türkücü
- Hayati Polat
- Meryem Selçuker
- Rukiye Çekiç
- Zeynep Akpınar
- Abdullah Esği
- Suzan Ulu
- Esra Avan
- Yasin Kayadelen
- Ayşe Coşar
AKSARAY TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
Aksaray TOKİ kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilir?
TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Bartın kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Aksaray TOKİ kura çekilişleri saat kaçta başlayacak?
AKSARAY TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ