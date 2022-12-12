Özgün TOKİ Amasya kura çekimi sonuçları canlı yayın izle
ÖZGÜN HABERLER

TOKİ Amasya kura çekimi sonuçları canlı yayın izle

Amasya TOKİ kura çekilişi 13 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılacak TOKİ Amasya 1150 konut kura çekimi sonuçları canlı yayın ile öğrenilecek. Amasya merkez, Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Suluova kura sonuçları 2+1 3+1 listesi kura çekilişi sonucu belli oluyor. Peki, Amasya TOKİ kura çekimi sonuçları nasıl, nereden, öğrenilir? İşte, Amasya TOKİ kura sonuçları listesi ve sorgulama ekranı...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
CANLI AMASYA TOKİ KURA SONUÇLARI: Amasya TOKİ Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merkez, Merzifon, Suluova kura sonuçları 2+1 3+1 listesi
TOKİ Amasya kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgula

TOKİ kura çekilişi noter huzurunda canlı yayınla hak sahiplerini buluyor. Aynı zamanda TOKİ sosyal medya hesaplarından ve resmi internet adresinden de TOKİ kura çekilişi takip edilebiliyor. Amasya TOKİ Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merkez, Merzifon, Suluova kura sonuçları 2+1 3+1 listesi kura çekilişi sonucu belli olacak. Peki, TOKİ Amasya kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte TOKİ Amasya kura çekimi canlı yayın ve kura listesi...

TOKİ Amasya kura çekimi saat kaçta?

  • TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında Amasya'da inşaa edilecek toplam 1.150 konutun kura çekimi 13 Aralık saat 10:00'da gerçekleşecek.

Amasya TOKİ kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Amasya kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

AMASYA TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

TOKİ Amasya hangi ilçede ne kadar yapılacak?

  • Göynücek-125
  • Gümüşhacıköy-100
  • Hamamözü-157
  • Merkez-180
  • Merzifon-150
  • Suluova-251

TOKİ başvuru ücreti ne zaman geri alınacak?
ÖZGÜN
TOKİ başvuru ücreti ne zaman geri alınacak?

TOKİ müstakil konut arsaları nasıl olacak?
ÖZGÜN
TOKİ müstakil konut arsaları nasıl olacak?

Yürek sızlatan görüntüler

Yürek sızlatan görüntüler

​Vatandaşların ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.
Hortum yıktı geçti

Hortum yıktı geçti

​Zarar büyük: Seralar harabeye döndü.​
Borsa günü yine rekor tazeleyerek tamamladı

​Bakan Soylu sel bölgesinde: Devletimizin tüm imkanlarıyla buradayız.

Altı yaşındaki kız çocuğuna yönelik olayda İsmailağa Vakfı'ndan açıklama.

AK Parti kaynakları: EYT düzenlemesi takvimi ocak ayında başlayacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.