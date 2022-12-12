TOKİ Amasya kura çekimi sonuçları canlı yayın izle

TOKİ kura çekilişi noter huzurunda canlı yayınla hak sahiplerini buluyor. Aynı zamanda TOKİ sosyal medya hesaplarından ve resmi internet adresinden de TOKİ kura çekilişi takip edilebiliyor. Amasya TOKİ Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merkez, Merzifon, Suluova kura sonuçları 2+1 3+1 listesi kura çekilişi sonucu belli olacak. Peki, TOKİ Amasya kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte TOKİ Amasya kura çekimi canlı yayın ve kura listesi...

TOKİ Amasya kura çekimi saat kaçta?

TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında Amasya'da inşaa edilecek toplam 1.150 konutun kura çekimi 13 Aralık saat 10:00'da gerçekleşecek.

Amasya TOKİ kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Amasya kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

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AMASYA TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

TOKİ Amasya hangi ilçede ne kadar yapılacak?

Göynücek-125

Gümüşhacıköy-100

Hamamözü-157

Merkez-180

Merzifon-150

Suluova-251

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