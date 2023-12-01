Çaykur Rizespor, yarın sahasında Başakşehir ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor Başakşehir
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.Geçen hafta Bitexen Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Rize temsilcisi, 18 puan ve averaj ile 9. sırada bulunuyor.
Çaykur Rizespor- Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Mert Güzenge yönetecek.
Forma giyemeyecekler
Çaykur Rizespor'da bu karşılaşmada sarı kart cezalısı Emirhan Topçu ve Mithat Pala, forma giyemeyecek.
Yeşil-mavili ekip, son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde akşam saatlerinde tamamladıktan sonra maç saatini bekleyecek.