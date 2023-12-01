Çaykur Rizespor, yarın sahasında Başakşehir ile karşılaşacak

Trendyol Süper Ligi’nde 14. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçlarında Hatayspor evinde Antalyaspor’u, Fatih Karagümrük ise İstanbulspor’u ağırlayacak. Bu hafta Fenerbahçe sahasında Sivasspor ile, Galatasaray da deplasmanda Pendikspor ile oynayacak. Beşiktaş ise MKE Ankaragücü’ne konuk olacak. Abdullah Avcı yönetiminde 5 haftalık yenilmezlik serisi yakalayan Trabzonspor ise evinde Kayserispor’u ağırlayacak. Peki, Trendyol Süper Lig’de 14. haftanın hakemleri kim? İşte Süper Lig 14. hafta fikstürü ve hakemleri.