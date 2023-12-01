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Çaykur Rizespor, yarın sahasında Başakşehir ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Maçın detayları belli oldu. Çaykur Rizespor- Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maçın kadrosu haberimizde.

12:51 - 1/12/2023 Cuma
Güncelleme: 13:17 - 1/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Çaykur Rizespor Başakşehir

Çaykur Rizespor Başakşehir

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.Geçen hafta Bitexen Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Rize temsilcisi, 18 puan ve averaj ile 9. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor- Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Mert Güzenge yönetecek.

Forma giyemeyecekler

Çaykur Rizespor'da bu karşılaşmada sarı kart cezalısı Emirhan Topçu ve Mithat Pala, forma giyemeyecek.

Yeşil-mavili ekip, son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde akşam saatlerinde tamamladıktan sonra maç saatini bekleyecek.




#Çaykur Rizespor
#Rams Başakşehir
#Trendyol Süper Lig
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