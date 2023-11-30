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Trendyol Süper Ligi’nde 14. hafta heyecanı başlıyor: TFF haftanın maçlarını ve hakemlerini duyurdu

Trendyol Süper Ligi’nde 14. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçlarında Hatayspor evinde Antalyaspor’u, Fatih Karagümrük ise İstanbulspor’u ağırlayacak. Bu hafta Fenerbahçe sahasında Sivasspor ile, Galatasaray da deplasmanda Pendikspor ile oynayacak. Beşiktaş ise MKE Ankaragücü’ne konuk olacak. Abdullah Avcı yönetiminde 5 haftalık yenilmezlik serisi yakalayan Trabzonspor ise evinde Kayserispor’u ağırlayacak. Peki, Trendyol Süper Lig’de 14. haftanın hakemleri kim? İşte Süper Lig 14. hafta fikstürü ve hakemleri.

17:00 - 30/11/2023 Thursday
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı başlıyor.

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı başlıyor.

’in 14. haftasına heyecan yarın, 2 Aralık Cumartesi, 3 Aralık Pazar ve 4 Aralık Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçlarında Fatih Karagümrük ile İstanbulspor ve Hatayspor ile de Antalyaspor karşılaşacak. Haftanın kapanış maçı ise
ve Sivasspor arasında olacak. Trendyol Süper Lig 14. hafta maçları ve hakemlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRENDYOL SÜPER LİG’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR, HAFTANIN HAKEMLERİ KİMLER?

Süper Lig’de 14. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

20.00 A. Hatayspor - Antalyaspor: Yiğit Arslan

20.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor: Kadir Sağlam

2 Aralık Cumartesi

13.30 Alanyaspor - Konyaspor: Burak Pakkan

16.00 Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir: Mert Güzenge

19.00 Adana Demirspor - Samsunspor: Sarper Barış Saka

19.00 Pendikspor -
: Volkan Bayarslan

3 Aralık Pazar

13.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Burak Şeker

16.00
- Kayserispor: Ümit Öztürk
19.00 MKE Ankaragücü -
: Zorbay Küçük

4 Aralık Pazartesi

20.00 Fenerbahçe - Sivasspor: Bahattin Şimşek

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