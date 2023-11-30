’in 14. haftasına heyecan yarın, 2 Aralık Cumartesi, 3 Aralık Pazar ve 4 Aralık Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçlarında Fatih Karagümrük ile İstanbulspor ve Hatayspor ile de Antalyaspor karşılaşacak. Haftanın kapanış maçı ise

ve Sivasspor arasında olacak. Trendyol Süper Lig 14. hafta maçları ve hakemlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.