Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı başlıyor.
TRENDYOL SÜPER LİG’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR, HAFTANIN HAKEMLERİ KİMLER?
Süper Lig’de 14. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın
20.00 A. Hatayspor - Antalyaspor: Yiğit Arslan
20.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor: Kadir Sağlam
2 Aralık Cumartesi
13.30 Alanyaspor - Konyaspor: Burak Pakkan
16.00 Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir: Mert Güzenge
19.00 Adana Demirspor - Samsunspor: Sarper Barış Saka
3 Aralık Pazar
13.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Burak Şeker
4 Aralık Pazartesi
20.00 Fenerbahçe - Sivasspor: Bahattin Şimşek