Celal Sel'in nereli olduğu, daha önce nerelerde görev yaptığı araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan emniyet müdürleri kararnamesi ile 52 ilin emniyet müdürü değişti. Toplam 83 Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin görev değişikliğini içeren karar doğrultusunda İzmir İl Emniyet Müdürlüğü görevine Celal Sel atandı. Peki, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel kimdir, kaç yaşında nereli?

Celal Sel kimdir?

İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, aslen Kütahya ili Simav ilçesi nüfusuna kayıtlı olup 1968 yılında doğmuştur. Polis Akademisi'nden 1990 yılında mezun olarak İzmir ilinde Komiser Yardımcısı rütbesinde mesleğe başlamış, sırası ile Kahramanmaraş ilinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığında ve İstanbul ilinde görev yaptıktan sonra Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında Polis Başmüfettişi olarak göreve başlamıştır.