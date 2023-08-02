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İzmir’in yen il emniyet müdürü Celal Sel oldu! İşte Celal Sel'in biyografisi

Celal Sel'in kim olduğu araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 52 ilin emniyet müdürü değişti. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne 01.10.2019 tarihinden bu yana Elazığ İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Celal Sel getirildi. Peki, İzmir yeni İl Emniyet Müdürü Celal Sel kimdir? İşte Celal Sel’in hayatı ve daha önceki görevleri hakkında bilgiler.

09:37 . 2/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İzmir'in yeni emniyet müdürü belli oldu! Celal Sel kimdir?

İzmir'in yeni emniyet müdürü belli oldu! Celal Sel kimdir?

Celal Sel'in nereli olduğu, daha önce nerelerde görev yaptığı araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan emniyet müdürleri kararnamesi ile 52 ilin emniyet müdürü değişti. Toplam 83 Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin görev değişikliğini içeren karar doğrultusunda İzmir İl Emniyet Müdürlüğü görevine Celal Sel atandı. Peki, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel kimdir, kaç yaşında nereli?

Celal Sel kimdir?

İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, aslen Kütahya ili Simav ilçesi nüfusuna kayıtlı olup 1968 yılında doğmuştur. Polis Akademisi'nden 1990 yılında mezun olarak İzmir ilinde Komiser Yardımcısı rütbesinde mesleğe başlamış, sırası ile Kahramanmaraş ilinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığında ve İstanbul ilinde görev yaptıktan sonra Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında Polis Başmüfettişi olarak göreve başlamıştır.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü görevlerinden sonra 19.09.2019 tarihinde Müşterek Kararname ile Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne atanmış ve 01.10.2019 tarihinde göreve başlamıştır. İzmir İl Emniyet Müdürü Celal SEL evli ve bir çocuk babasıdır.

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23 dakika önce
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