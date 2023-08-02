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Ankara Emniyet Müdürü kim oldu? Resmi Gazete emniyet genel müdürü atama kararları

Emniyet Müdürlükleri Kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlandı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne Engin Dinç atandı. Engin Dinç, İlköğrenimini Ankara da tamamladıktan sonra 1981 yılında Polis Kolejini kazanıp, 1989 yılında Polis Akademisinden mezun olarak Komiser Yardımcısı rütbesiyle göreve başladı. 07.07.2021 tarihinde yayınlanan kararname ile Konya Emniyet Müdürü olarak atamıştı. Peki, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç kimdir, kaç yaşında, nereli?

09:25 . 2/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç kimdir?

Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Emniyet müdürleri kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, 52 ilin emniyet müdürü değişti. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 83 atama yapıldı. Peki, yeni Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Engin Dinç’in biyografisi.

Engin Dinç kimdir, nereli?

1966 Yılında Rize ili Kalkandere ilçesinde doğmuştur. Erzurum nüfusuna kayıtlıdır. İlköğrenimini Ankara da tamamladıktan sonra 1981 yılında Polis Kolejini kazanıp, 1989 yılında Polis Akademisinden mezun olarak Komiser Yardımcısı rütbesiyle göreve başlamıştır.

1989 yılında İstihbarat Dairesi Başkanlığı’na atanmış, sırasıyla Mardin, Trabzon, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüklerinde İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yapmıştır. Mesleği ile ilgili olarak birçok kurs ve seminere katılmıştır.

Çeşitli dönemlerde ABD, Bosna ve Kosova da görevlerde bulunmuştur. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olup, lisansüstü eğitimini Kamu Hukuku alanında tamamlamıştır.

3 Mayıs 2013 tarihinde İstihbarat Daire Başkanı, 25 Ekim 2016 tarihinde Eskişehir Emniyet Müdürü ve 07.07.2021 tarihinde yayınlanan kararname ile Konya Emniyet Müdürü olarak atandı. Evli ve üç çocuk babası olup, ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.


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