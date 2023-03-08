UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu Benfica ve Club Brugge 2-0 biten ilk maçın rövanşında karşı karşıya geldi. Maç ev sahibi ekip Benfica’nın 5-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı ve Benfica ilk çeyrek finalist oldu. Goller dakika 38’ Rafa Silva, 45’ ve 57’ Goncalo Matias Ramos (2), 71’ Joao Mario (pen.), 77’ David Neres’den geldi. Benfica - Club Brugge maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.