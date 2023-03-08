|
Reklam
Reklam
Özgün

Chelsea Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu 1-0 biten ilk maçın rövanş maçında Chelsea evinde Borussia Dortmund’u konuk etti. İngiliz ekibi maçı 2-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Goller dakika 44’ Raheem Sterling ve 53’ Kai Havertz’den (pen.) geldi. Chelsea - Borussia Dortmund maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

10:05 . 8/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Chelsea 2-0 Borussia Dortmund

Chelsea 2-0 Borussia Dortmund

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Chelsea evinde Borussia Dortmund’u konuk etti. Maçı ev sahibi ekip Chelsea 2-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

CHELSEA - BORUSSİA DORTMUND MAÇ ÖZETİ

Chelsea - Borussia Dortmund maç özetini izlemek için



#Chelsea
#Borussia Dortmund
#UEFA
#Şampiyonlar Ligi
#son 16 turu
#çeyrek final
3 saat önce
default-profile-img
Chelsea Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi
ABD harekete geçti: Twitter'a inceleme kararı
Deprem nedeniyle öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri bir yıl ertelendi
KPSS tarihlerini belli oldu: ÖSYM Başkanı Ersoy açıkladı
Osmaniye'de kurulması planlanan konteyner kentlerin 252'si tamamlandı
TÜSİAD'dan 'İstanbul Sözleşmesi' vurgulu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.