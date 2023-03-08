Chelsea 2-0 Borussia Dortmund
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Chelsea evinde Borussia Dortmund’u konuk etti. Maçı ev sahibi ekip Chelsea 2-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.
CHELSEA - BORUSSİA DORTMUND MAÇ ÖZETİ
CHELSEA - BORUSSİA DORTMUND MAÇ ÖZETİ
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3 saat önce
Chelsea Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi
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