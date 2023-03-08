Benfica 5-1 Club Brugge
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Benfica evinde Club Brugge’u konuk etti. 2-0 biten ilk maçın rövanşında Benfica rakibini 5-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
BENFİCA - CLUB BRUGGE MAÇ ÖZETİ
BENFİCA - CLUB BRUGGE MAÇ ÖZETİ
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6 dakika önce
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