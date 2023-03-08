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Benfica gole doymadı: Benfica 5-1 Club Brugge

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu Benfica ve Club Brugge 2-0 biten ilk maçın rövanşında karşı karşıya geldi. Maç ev sahibi ekip Benfica’nın 5-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı ve Benfica ilk çeyrek finalist oldu. Goller dakika 38’ Rafa Silva, 45’ ve 57’ Goncalo Matias Ramos (2), 71’ Joao Mario (pen.), 77’ David Neres’den geldi. Benfica - Club Brugge maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

09:52 . 8/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Benfica 5-1 Club Brugge

Benfica 5-1 Club Brugge


UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Benfica evinde Club Brugge’u konuk etti. 2-0 biten ilk maçın rövanşında Benfica rakibini 5-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

BENFİCA - CLUB BRUGGE MAÇ ÖZETİ

Benfica - Club Brugge maç özetini izlemek için




#Benfica
#Club Brugge
#UEFA
#Şampiyonlar Ligi
#son 16 turu
#çeyrek final
6 dakika önce
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Benfica gole doymadı: Benfica 5-1 Club Brugge
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