İngiltere Premier Lig 12. haftasında Chelsea evinde Manchester City'i konuk etti. Maç 4-4'lük eşitlikle sonuçlandı.
Manchester City,
12. haftasında deplasmanda Chelsea ile karşılaştı. 8 golün atıldığı maçta kazanan çıkmadı ve maç 4-4’lük skorla sonuçlandı. Goller dakika 25’ ve 47’ Erling Haaland (2), 29’ Thiago Silva, 37’ Raheem Sterling, 45’ Manuel Akanji, 67’ Nicolas Jackson, 86’ Rodri ve 90’ Cole Palmer’den geldi. Chelsea - Manchester City maç özeti ve İngiltere Premier Lig 12. hafta toplu maç sonuçları haberimizde.
CHELSEA - MANCHESTER CİTY MAÇ ÖZETİ
CHELSEA - MANCHESTER CİTY MAÇ ÖZETİ
CHELSEA - MANCHESTER CİTY MAÇ SONUCU
CHELSEA - MANCHESTER CİTY MAÇ SONUCU
İNGİLTERE PREMİER LİG PUAN DURUMU
İNGİLTERE PREMİER LİG PUAN DURUMU
İNGİLTERE PREMİER LİG 12. HAFTA TOPLU SONUÇLARI
İNGİLTERE PREMİER LİG 12. HAFTA TOPLU SONUÇLARI
İNGİLTERE PREMİER LİG GOL KRALLIĞI
İNGİLTERE PREMİER LİG GOL KRALLIĞI
#Chelsea
#Manchester City
#İngiltere Premier Lig
22 dakika önce