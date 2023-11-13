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Premier Lig’de 8 gollü nefes kesen maçta kazanan çıkmadı: Chelsea 4-4 Manchester City | ÖZET

İngiltere Premier Lig 12. haftasında Chelsea evinde Manchester City’i konuk etti. Gol düellosunda kazanan çıkmadı ve maç 4-4’lük eşitlikle sonuçlandı. Chelsea’nin golleri Thiago Silva, Raheem Sterling, Nicolas Jackson ve Cole Palmer’den geldi. Manchester City’nin golleri Erling Haaland (2), Manuel Akanji ve Rodri’den geldi. Manchester City bu sonuçla birlikte 28 puanla liderliğini korudu. Chelsea ise 16 puanla 10. sırada yer aldı. Chelsea - Manchester City maç özeti ve İngiltere Premier Lig güncel puan durumu haberimizde.

10:35 - 13/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İngiltere Premier Lig 12. haftasında Chelsea evinde Manchester City'i konuk etti. Maç 4-4'lük eşitlikle sonuçlandı.

İngiltere Premier Lig 12. haftasında Chelsea evinde Manchester City'i konuk etti. Maç 4-4'lük eşitlikle sonuçlandı.

Manchester City,
12. haftasında deplasmanda Chelsea ile karşılaştı. 8 golün atıldığı maçta kazanan çıkmadı ve maç 4-4’lük skorla sonuçlandı. Goller dakika 25’ ve 47’ Erling Haaland (2), 29’ Thiago Silva, 37’ Raheem Sterling, 45’ Manuel Akanji, 67’ Nicolas Jackson, 86’ Rodri ve 90’ Cole Palmer’den geldi. Chelsea - Manchester City maç özeti ve İngiltere Premier Lig 12. hafta toplu maç sonuçları haberimizde.

CHELSEA - MANCHESTER CİTY MAÇ ÖZETİ

Chelsea - Manchester City maç özetini izlemek için

CHELSEA - MANCHESTER CİTY MAÇ SONUCU

İNGİLTERE PREMİER LİG PUAN DURUMU

İNGİLTERE PREMİER LİG 12. HAFTA TOPLU SONUÇLARI

İNGİLTERE PREMİER LİG GOL KRALLIĞI








#Chelsea
#Manchester City
#İngiltere Premier Lig
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