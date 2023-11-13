Manchester City,

12. haftasında deplasmanda Chelsea ile karşılaştı. 8 golün atıldığı maçta kazanan çıkmadı ve maç 4-4’lük skorla sonuçlandı. Goller dakika 25’ ve 47’ Erling Haaland (2), 29’ Thiago Silva, 37’ Raheem Sterling, 45’ Manuel Akanji, 67’ Nicolas Jackson, 86’ Rodri ve 90’ Cole Palmer’den geldi. Chelsea - Manchester City maç özeti ve İngiltere Premier Lig 12. hafta toplu maç sonuçları haberimizde.