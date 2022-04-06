Chelsea Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta, Şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk randevusunda bu akşam son şampiyon Chelsea, bu kupayı tarihte en çok kazanan (13) takım olan Real Madrid'i konuk edecek. Chelsea Real Madrid maçı'nın ayrıntıları haberimizde.

CHELSEA REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk karşılaşmasında Chelsea, Real Madrid'i konuk edecek. 6 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'da oynanacak mücadele, Exxen üzerinden canlı izlenebilecek.

CHELSEA’DEN OLAĞAN ÜSTÜ İSTATİSTİKLER

Son 40 maçında sadece 3 kez kaybeden Chelsea başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Son dönemde başarılı sonuçlar alsa da Barcelona’ya kendi evinde 4-0 kaybeden Real Madrid’de moraller kötü. Stamford Bridge’deki mücadeleden kayıpsız ayrılmak isteyen İspanyol ekibi Chelsea’yi oldukça zorlayacak.

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