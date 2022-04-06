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Özgün Chelsea Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta, Şifresiz mi?
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Chelsea Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta, Şifresiz mi?

Chelsea Real Madrid maçı, her iki takım için de kritik bir öneme sahip olacak. Ancelotti ve Tuchel'in taktik savaşlar vereceği karşılaşma, Yarı Final yolunda büyük önem arz edecek. Chelsea Real Madrid maçının ayrıntıları merak ediliyor. Peki, Chelsea - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Chelsea Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?
chelsea real madrid maçı

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk randevusunda bu akşam son şampiyon Chelsea, bu kupayı tarihte en çok kazanan (13) takım olan Real Madrid'i konuk edecek. Chelsea Real Madrid maçı'nın ayrıntıları haberimizde.

CHELSEA REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk karşılaşmasında Chelsea, Real Madrid'i konuk edecek. 6 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'da oynanacak mücadele, Exxen üzerinden canlı izlenebilecek.

CHELSEA’DEN OLAĞAN ÜSTÜ İSTATİSTİKLER

Son 40 maçında sadece 3 kez kaybeden Chelsea başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Son dönemde başarılı sonuçlar alsa da Barcelona’ya kendi evinde 4-0 kaybeden Real Madrid’de moraller kötü. Stamford Bridge’deki mücadeleden kayıpsız ayrılmak isteyen İspanyol ekibi Chelsea’yi oldukça zorlayacak.

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