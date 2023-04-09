CHP Adana milletvekili adayları isim listesi
CHP 14 Mayıs 2023 seçimleri için milletvekili adayları belli olmaya başladı. CHP, 28. dönem milletvekili aday listesini bugün Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edecek. Milletvekili listelerinin YSK’ya teslim edilmesine saatle kale CHP’nin 2023 seçimleri için milletvekili adayları listesi de belli olmaya başladı. CHP Adana milletvekili adayları da belli oldu. CHP aday listesinde Deva Partisi adayı Sadullah Kısacık’ın yer aldığı görüldü. İşte CHP Adana milletvekili aday listesi.
CHP ADANA MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ (14 MAYIS 2023 SEÇİMİ)
1. Orhan Sümer
2. Müzeyyen Şevkin
3. Burhannetin Bulut
4. Sadullah Kısacık (DEVA)
5. Ayhan Barut
6. Berke Duvan
7. Hüseyin Keser
8. Erkan Karakaya
9. Orhan Toplum
10. Kübra Özbiçer
11. Ahmet Korkmaz
12. Sercan Polat
13. Murat Öztanrıöver
14. Ebru Yılmaz
15. Elife Müftüoğlu