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CHP Ankara milletvekili adayı listesi belli oldu: Saadet, Deva, Gecek partili isimler de var

CHP Ankara Milletvekili adayları, şehirde yaşayan seçmenlerin araştırdığı konular arasında. CHP’nin Ankara milletvekili adayları listelerin YSK’ya teslim edilmesine saatler kala belli oldu. Cumhuriyet Halk Parti Ankara listelerinde Saadet, Glecek ve Deva Partisi adaylarının da olduğu görülmekte. CHP Ankara milletvekili adayları isim listesi.

11:52 . 9/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
CHP Ankara milletvekili adayları isim listesi

CHP Ankara milletvekili adayları isim listesi

CHP Ankara milletvekili adayları belli oldu. CHP, 14 Mayıs 2023’te yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verecek. CHP’de milletvekili adayları listesi şekillenmeye başladı. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunuyor.

İşte CHP Ankara milletvekili aday listesi.

CHP Ankara 1. bölge milletvekili adayları

1. Gamze Taşçıer

2. Deniz Demir

3. Okan Konuralp

4. Sadullah Ergin (DEVA)

5. Aliye Timisi Ersever

6. Mustafa Nedim Yamalı (Gelecek Partisi)

7. Deniz Çakır

8. Kemal Akkurt

9. Aysun Palalı Köktaş

10. Elif Topkaya Sevinç

11. Hüseyin Can Güner

12. Aycan Günday Koçtürk

13. Armağan Erdoğan

CHP Ankara 2. bölge milletvekili adayları

1. Murat Emir

CHP Ankara 3. bölge milletvekili adayları

1. Tekin Bingöl

2. Umut Akdoğan

3. Mesut Doğan (Saadet Partisi)

4. Aylin Yaman

5. Ahmet Ersen Özsoy



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#chp ankara milletvekili adayları
#2023 seçimi
#saadet partisi ankara milletvekili adayı
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