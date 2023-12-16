Yerel seçimler için Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkan adayları belli olmaya başladı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul'un ilçelerinde belediye başkanlığı için yarışacak adayları merak ediliyor. CHP İstanbul 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge adayları listesi isim isim ortaya çıktı. İstanbul'da 3 seçim bölgesi bulunuyor. İstanbul'da bulunan 39 ilçe için CHP 39 adayını belirledi. CHP İstanbul'da hangi bölgede kimler aday olacak? CHP İstanbul 1. bölge aday listesi, CHP İstanbul 2. bölge aday listesi, CHP İstanbul 3. bölge ilçe ilçe aday listesi haberimizde.