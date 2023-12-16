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CHP İstanbul 1. bölge adayları listesi belli oldu: İstanbul'un 14 ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanı adayları

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimler için belediye başkan adayları belirlendi. CHP İstanbul 1. bölge adayları listesi belli oldu. İstanbul 1. bölgede Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar ilçeleri bulunuyor. CHP İstanbul 1. bölgede kimler belediye başkanı adayı oldu? İşte CHP İstanbul 1. Bölge adayları listesi...

11:38 - 16/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
CHP
CHP

Yerel seçimlere kısa bir süre kala partiler il il ve ilçe ilçe adaylarını belirledi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul bölge bölge aday listeleri merak edilirken CHP İstanbul 1. bölge belediye başkanı aday listesi şekillendi. İşte isim isim CHP İstanbul 1. bölgede yer alan ilçelerin belediye başkanı adayları...

CHP İstanbul 1. Bölge Belediye Başkanı Aday Listesi

CHP İstanbul 1. bölgede Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar ilçeleri bulunuyor. İşte CHP 1. bölge belediye başkanı adayları isim listesi...

KADIKÖY - HAKAN ŞİŞİK

MALTEPE - ONURSAL ADIGÜZEL

ATAŞEHİR- BATTAL İLGEZDİ

KARTAL- GÖKHAN YÜKSEL

ADALAR- DEMİR ALPARSLAN

BEYKOZ - AKIF HAMZAÇEBİ

ÜSKÜDAR - SİNEM DEDETAŞ

ÜMRANİYE- NURCAN ATALAY

ÇEKMEKÖY- ÇETİN ÇAPAN

SANCAKTEPE- ALPER YEĞİN

SULTANBEYLİ - AYHAN KOÇ

PENDİK-TARIK BALYALI

TUZLA - BÜLENT AKKÖSE

ŞİLE -SACİT TERZİ

CHP İstanbul 1. bölge, 2. bölge, 3. bölge aday listesi

2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi 1. bölge, 2. bölge, 3. bölge isim listesi belli oldu. Seçimlerde İstanbul üç bölgeye ayrılmış durumda. İstanbul 1. Bölge neresi / hangi ilçeleri kapsıyor? İstanbul 1. Bölge, Anadolu yakasını kapsıyor.

CHP'NİN 4 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

İstanbul Büyükşehir Beldiye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu

Ankara Büyükşehir Beldiye Başkan Adayı Mansur Yavaş

Bursa Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın



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