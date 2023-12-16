Yerel seçimlere kısa bir süre kala partiler il il ve ilçe ilçe adaylarını belirledi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul bölge bölge aday listeleri merak edilirken CHP İstanbul 1. bölge belediye başkanı aday listesi şekillendi. İşte isim isim CHP İstanbul 1. bölgede yer alan ilçelerin belediye başkanı adayları...
CHP İstanbul 1. Bölge Belediye Başkanı Aday Listesi
CHP İstanbul 1. bölgede Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar ilçeleri bulunuyor. İşte CHP 1. bölge belediye başkanı adayları isim listesi...
KADIKÖY - HAKAN ŞİŞİK
MALTEPE - ONURSAL ADIGÜZEL
ATAŞEHİR- BATTAL İLGEZDİ
KARTAL- GÖKHAN YÜKSEL
ADALAR- DEMİR ALPARSLAN
BEYKOZ - AKIF HAMZAÇEBİ
ÜSKÜDAR - SİNEM DEDETAŞ
ÜMRANİYE- NURCAN ATALAY
ÇEKMEKÖY- ÇETİN ÇAPAN
SANCAKTEPE- ALPER YEĞİN
SULTANBEYLİ - AYHAN KOÇ
PENDİK-TARIK BALYALI
TUZLA - BÜLENT AKKÖSE
ŞİLE -SACİT TERZİ
CHP İstanbul 1. bölge, 2. bölge, 3. bölge aday listesi
2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi 1. bölge, 2. bölge, 3. bölge isim listesi belli oldu. Seçimlerde İstanbul üç bölgeye ayrılmış durumda. İstanbul 1. Bölge neresi / hangi ilçeleri kapsıyor? İstanbul 1. Bölge, Anadolu yakasını kapsıyor.
CHP'NİN 4 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
İstanbul Büyükşehir Beldiye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
Ankara Büyükşehir Beldiye Başkan Adayı Mansur Yavaş
Bursa Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın