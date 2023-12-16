CHP İstanbul 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge adayları listesi: Hangi ilçede kimler başkan adayı oldu?

CHP İstanbul belediye başkan adayları 2024 isim listesi aday adayları başvurularının tamamlanmasıyla birlikte gündemde. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Ekrem İmamoğlu’nun olacağı kesin gözüyle bakılırken, İBB adaylığı için diğer isim ise Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu oldu. Avcılar Belediyesi’ne 25 isim aday adaylığı için başvurdu. Peki CHP İzmir belediye başkan adayları kim? CHP’nin İzmir büyükşehir adayı belli oldu mu? İşte Avcılar, Ataşehir, Bakırköy, Maltepe, Kadıköy, Şişli Beşiktaş belediye başkan aday adayları isim listesi.