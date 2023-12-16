CHP İstanbul 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge adayları listesi: Hangi ilçede kimler belediye başkan adayı oldu?

Seçimlere sayılı süre kala partilerin belediye başkanı adayları belli oluyor. CHP'nin adayları da şekilleniyor. İstanbul için isimler netleşirken "CHP İstanbul 1, 2 ve 3. bölge adayları kimler?" sorusu da sıklaşmış durumda... İşte CHP İstanbul belediye başkanlığı için 1. bölge, 2. bölge ve 3. bölge aday listesi...
CHP İstanbul Belediye Başkanlığı Aday Listesi
CHP belediye başkanı aday adayları başvuruları 5 Aralık’ta tamamlandı. İşte 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP İstanbul büyükşehir belediyesi için belirlediği aday isim listesi...
CHP İstanbul Belediye Başkanlığı 1. Bölge Aday Listesi
KADIKÖY - HAKAN ŞİŞİK
MALTEPE - ONURSAL ADIGÜZEL
ATAŞEHİR- BATTAL İLGEZDİ
KARTAL- GÖKHAN YÜKSEL
ADALAR- DEMİR ALPARSLAN
BEYKOZ - AKIF HAMZAÇEBİ
ÜSKÜDAR - SİNEM DEDETAŞ
ÜMRANİYE- NURCAN ATALAY
ÇEKMEKÖY- ÇETİN ÇAPAN
SANCAKTEPE- ALPER YEĞİN
SULTANBEYLİ - AYHAN KOÇ
PENDİK-TARIK BALYALI
TUZLA - BÜLENT AKKÖSE
ŞİLE -SACİT TERZİ
CHP İstanbul Belediye Başkanlığı 2. Bölge Aday Listesi
BAYRAMPAŞA - REMZİ ALBAYRAK
BEŞİKTAŞ - MURAT ONGUN
BEYOĞLU - MAHİR POLAT
ESENLER - (NETLEŞMEDİ)
EYÜPSULTAN - EMEL BİLENOĞLU
FATİH - SONER ÖZİMER
GAZİOSMANPAŞA - ÖZGE ÇAMCI
KAĞITHANE - NECLA KAÇAN
SARIYER - DOĞAN SUBAŞI
SULTANGAZİ - OKTAY ÖNDEŞ
ŞİŞLİ - EMRAH ŞAHAN
ZEYTİNBURNU - METİN DOĞAN
CHP İstanbul Belediye Başkanlığı 3. Bölge Aday Listesi
ARNAVUTKÖY - (NETLEŞMEDİ)
AVCILAR - ALİ RIZA DEĞİRMENCİ
BAĞCILAR - (NETLEŞMEDİ)
BAHÇELİEVLER - TEMEL POLAT
BAKIRKÖY - ERTAN YILDIZ
BAŞAKŞEHİR - HAYRETTİN ÖZBAKIR
BEYLİKDÜZÜ - MURAT ÇALIK
BÜYÜKÇEKMECE - HASAN AKGÜN
ÇATALCA - MELİH YILDIZ
ESENYURT - ALİ GÖKMEN
GÜNGÖREN - TEMEL AKKOÇ
KÜÇÜKÇEKMECE - KEMAL ÇEBİ
SİLİVRİ - DORUK BULUT
CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adayı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu yeniden aynı göreve aday gösterildi.