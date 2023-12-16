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CHP İstanbul 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge adayları listesi: Hangi ilçede kimler belediye başkan adayı oldu?

Yerel seçimler için Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkan adayları belli olmaya başladı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul'un ilçelerinde belediye başkanlığı için yarışacak adayları merak ediliyor. CHP İstanbul 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge adayları listesi isim isim ortaya çıktı. İstanbul'da 3 seçim bölgesi bulunuyor. İstanbul'da bulunan 39 ilçe için CHP 39 adayını belirledi. CHP İstanbul'da hangi bölgede kimler aday olacak? CHP İstanbul 1. bölge aday listesi, CHP İstanbul 2. bölge aday listesi, CHP İstanbul 3. bölge ilçe ilçe aday listesi haberimizde.

10:45 - 16/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 13:01 - 16/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
CHP
CHP

Seçimlere sayılı süre kala partilerin belediye başkanı adayları belli oluyor. CHP'nin adayları da şekilleniyor. İstanbul için isimler netleşirken "CHP İstanbul 1, 2 ve 3. bölge adayları kimler?" sorusu da sıklaşmış durumda... İşte CHP İstanbul belediye başkanlığı için 1. bölge, 2. bölge ve 3. bölge aday listesi...

CHP İstanbul Belediye Başkanlığı Aday Listesi

CHP belediye başkanı aday adayları başvuruları 5 Aralık’ta tamamlandı. İşte 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP İstanbul büyükşehir belediyesi için belirlediği aday isim listesi...

CHP İstanbul Belediye Başkanlığı 1. Bölge Aday Listesi

KADIKÖY - HAKAN ŞİŞİK

MALTEPE - ONURSAL ADIGÜZEL

ATAŞEHİR- BATTAL İLGEZDİ

KARTAL- GÖKHAN YÜKSEL

ADALAR- DEMİR ALPARSLAN

BEYKOZ - AKIF HAMZAÇEBİ

ÜSKÜDAR - SİNEM DEDETAŞ

ÜMRANİYE- NURCAN ATALAY

ÇEKMEKÖY- ÇETİN ÇAPAN

SANCAKTEPE- ALPER YEĞİN

SULTANBEYLİ - AYHAN KOÇ

PENDİK-TARIK BALYALI

TUZLA - BÜLENT AKKÖSE

ŞİLE -SACİT TERZİ

CHP İstanbul Belediye Başkanlığı 2. Bölge Aday Listesi

BAYRAMPAŞA - REMZİ ALBAYRAK

BEŞİKTAŞ - MURAT ONGUN

BEYOĞLU - MAHİR POLAT

ESENLER - (NETLEŞMEDİ)

EYÜPSULTAN - EMEL BİLENOĞLU

FATİH - SONER ÖZİMER

GAZİOSMANPAŞA - ÖZGE ÇAMCI

KAĞITHANE - NECLA KAÇAN

SARIYER - DOĞAN SUBAŞI

SULTANGAZİ - OKTAY ÖNDEŞ

ŞİŞLİ - EMRAH ŞAHAN

ZEYTİNBURNU - METİN DOĞAN

CHP İstanbul Belediye Başkanlığı 3. Bölge Aday Listesi

ARNAVUTKÖY - (NETLEŞMEDİ)

AVCILAR - ALİ RIZA DEĞİRMENCİ

BAĞCILAR - (NETLEŞMEDİ)

BAHÇELİEVLER - TEMEL POLAT

BAKIRKÖY - ERTAN YILDIZ

BAŞAKŞEHİR - HAYRETTİN ÖZBAKIR

BEYLİKDÜZÜ - MURAT ÇALIK

BÜYÜKÇEKMECE - HASAN AKGÜN

ÇATALCA - MELİH YILDIZ

ESENYURT - ALİ GÖKMEN

GÜNGÖREN - TEMEL AKKOÇ

KÜÇÜKÇEKMECE - KEMAL ÇEBİ

SİLİVRİ - DORUK BULUT

CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adayı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu yeniden aynı göreve aday gösterildi.



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