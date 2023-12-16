CHP İstanbul 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge adayları listesi: Hangi ilçede kimler belediye başkan adayı oldu?

Seçimlere sayılı süre kala partilerin belediye başkanı adayları belli oluyor. CHP'nin adayları da şekilleniyor. İstanbul için isimler netleşirken "CHP İstanbul 1, 2 ve 3. bölge adayları kimler?" sorusu da sıklaşmış durumda... İşte CHP İstanbul belediye başkanlığı için 1. bölge, 2. bölge ve 3. bölge aday listesi...