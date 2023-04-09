CHP milletvekili adayları isim listesi için nefesler tutuldu. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için gözler Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayları isim listesine çevrildi. CHP’nin İzmir milletvekili adayları merakla bekleniyordu. Milletvekil adayları isim listesi bugün YSK'ya teslim edilecek. Peki 2023 seçimleri için CHP milletvekili adayları ne zaman açıklanacak? CHP İzmir ve tüm illerde milletvekili adayları kim oldu, belli oldu mu?

CHP İzmir ve tüm illerde milletvekili adayları kim oldu, belli oldu mu?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “DEVA Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi CHP listelerinden seçime girecek” açıklamasını yaptı. YSK'nın seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Takvime göre siyasi partilerin milletvekili aday listelerini bugün saat 17.00'ye kadar YSK Başkanlığı'na sunması gerekiyor. CHP İzmir milletvekili aday listeleri YSK’ya teslim edilmesiyle birlikte belli olmuş olacak.

Millet İttifakı çatısı altında yer alan CHP ve İYİ Parti, kendi logolarıyla ve listeleriyle seçime katılacak. DP, Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi de adaylarını CHP listelerinden gösterecek.

Bazı il ve adaylara ilişkin listeler şöyle:

CHP İzmir 1. bölge milletvekili adayları

1. Yüksel Taşkın

2. Ahmet Tuncay Özkan

3. Sevda ERdan Kılıç

4. Murat Bakan

5. Ednan Arslan

6. Seda Kaya (DEVA)

7. Haydar Altıntaş (DP)

8. Devrim Barış Çelik

9. Sefer İpekli

10. Güldem Atabay

11. Şahbal Aras

12. Fulya Akçay

13. Mehmet Şahin Fırat

14. Birgül Değirmenci

CHP İzmir 2. bölge milletvekili adayları

1. Gökçe Gökçen

2. Rıfat Nalbantoğlu

3. Rahmi Aşkın Türeli

4. Mahir Polat

5. Salih Uzun (DP)

6. Deniz Yücel

7. Deniz Bilici (Gelecek Partisi)

8. Hüseyin Sezer

9. Esin Doğan Metin

11. Altan İnanç

12. Emine Helin İnan Kınay

13. Ayten Gülsever

14. Nurşen Balcı

15.Burak Kotan

CHP oy pusulasında kaçıncı sırada?

Siyasi partiler ve ittifakların 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kullanılacak birleşik oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. Kura çekimi sonuçlarına göre siyasi partiler ve ittifakların sıralaması şu şekilde oldu:

"Yeni Türkiye Partisi 1, Türkiye Değişim Partisi 2, Millet Partisi 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 4, Sosyalist Güç Birliği İttifakı 5, Genç Parti 6, Memleket Partisi 7, Cumhur İttifakı 8, Emek ve Özgürlük İttifakı 9, Büyük Türkiye Partisi 10, Adalet Birlik Partisi 11, Anavatan Partisi 12, Yenilik Partisi 13, Halkın Kurtuluş Partisi 14, Milli Yol Partisi 15, Vatan Partisi 16, Güç Birliği Partisi 17, Millet İttifakı 18, Ata İttifakı 19, Bağımsız Türkiye Partisi 20."

CHP'nin Millet İttifakı içindeki kaçında sırada?

Kura çekiminde ikinci aşamada ittifakların kendi içerisindeki sıralaması ise şu şekilde oldu: Ata İttifakı'nda; Adalet Partisi 1, Zafer Partisi 2. sıra.

Cumhur İttifakı'nda; Büyük Birlik Partisi 1, AK Parti 2, Yeniden Refah Partisi 3, Milliyetçi Hareket Partisi ise 4. sıra.

Emek ve Özgürlük İttifakı'nda; Yeşil Sol Parti 1, Türkiye İşçi Partisi 2. sıra.

Millet İttifakı'nda; Gelecek Partisi 1, Demokrat Parti 2, DEVA Partisi 3, CHP 4, İYİ Parti 5 ve Saadet Partisi 6. sıra.

Sosyalist Güç Birliği İttifakı'nda; Türkiye Komünist Partisi 1, Türkiye Komünist Hareketi 2 ve Sol Parti 3. sıra.

CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI (24 HAZİRAN 2018 SEÇİMLERİ)

24 Haziran 2018 27. dönem milletvekili CHP’nin İzmir milletvekili adayları YSK'ya teslim edilen listeden sonra belli olmuştu. O isimler şu şekilde olmuştu:

CHP İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ

1 AHMET TUNCAY ÖZKAN

2 MURAT BAKAN

3 ÖZCAN PURÇU

4 KANİ BEKO

5 MEHMET ALİ ÇELEBİ

6 TACETTİN BAYIR

7 EDNAN ARSLAN

8 SEFER İPEKLİ

9 KAZIM UMDULAR

10 NİLAY KÖKKILINÇ

11 EZGİ DENİZ URUNGA

12 DEVRİM BARIŞ ÇELİK

13 ZEKİYE SEDA SÖNMEZ

14 ŞENER AKDEMİR

CHP İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 KEMAL KILIÇDAROĞLU

2 SELİN SAYEK BÖKE

3 KAMİL OKYAY SINDIR

4 ATİLA SERTEL

5 SEVDA ERDAN KILIÇ

6 MAHİR POLAT

7 BEDRİ SERTER

8 İDRİS YAVUZYILMAZ

9 ALİ ENGİN

10 SALİH ÖZÇİFÇİ

11 MEHMET BİRLİK

12 ONUR KADİR ERYÜCE

13 HATİCE ZEYBEK

14 EBRU OKAY







