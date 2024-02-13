CHP belediye başkan adayları tam liste burada yer almakta. CHP belediye başkan adayları 14 Aralık 2023 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi PM'de yapılan toplantıda açıklandı. CHP büyükşehir belediye başkan adayları merak konusu olurken, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe belediye başkan adayları da yine araştırılan konular arasında yerini aldı. CHP Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkan adayları kesin liste açıklandı. İşte İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir ile il, ilçe, belde belediye başkan adayları 2024 tam listesi.