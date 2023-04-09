CHP Mersin milletvekili aday listesi 2023 seçimleri
CHP 14 Mayıs 2023 seçimleri için milletvekili adayları belli olmaya başladı. CHP, 28. dönem milletvekili aday listesini bugün Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edecek. Milletvekili listelerinin YSK’ya teslim edilmesine saatle kale CHP’nin 2023 seçimleri için milletvekili adayları listesi de belli olmaya başladı. CHP Mersin milletvekili adayları da belli oldu. CHP Mersin aday listesinde Deva Partisi adayı Mehmet Emin Ekmen’in de yer aldığı görüldü. İşte CHP Mersin milletvekili aday listesi.
CHP Mersin milletvekili adayları 14 Mayıs 2023 seçimi isim listesi
1. Ali Mahir Başarır
2. Gülcan Kış
3. Mehmet Emin Ekmen (DEVA)
4. Talat Dinçer
5. Hasan Ufuk Çakır
6. Emre Yılmaz
7. Nürsen Yücesoy Temizkan
8. Leyla Serin Kırık
9. Ahmet Yorgun
10. Mehmet Gültekin Uğur
11. Şerife Arıcı
12. Güven Kocabıyık
13. Neslihan Çelebi