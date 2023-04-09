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CHP Mersin milletvekili adayları belli oldu (14 Mayıs 2023 seçimleri)

CHP Mersin milletvekili adayları belli oldu. CHP, 14 Mayıs 2023’te yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verecek. CHP’de milletvekili adayları listesi şekillenmeye başladı. Listede DEVA Partili aday da bulunuyor. İşte 2023 seçimleri CHP Mersin milletvekili aday listesi.

12:12 . 9/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
CHP Mersin milletvekili aday listesi 2023 seçimleri

CHP Mersin milletvekili aday listesi 2023 seçimleri

CHP 14 Mayıs 2023 seçimleri için milletvekili adayları belli olmaya başladı. CHP, 28. dönem milletvekili aday listesini bugün Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edecek. Milletvekili listelerinin YSK’ya teslim edilmesine saatle kale CHP’nin 2023 seçimleri için milletvekili adayları listesi de belli olmaya başladı. CHP Mersin milletvekili adayları da belli oldu. CHP Mersin aday listesinde Deva Partisi adayı Mehmet Emin Ekmen’in de yer aldığı görüldü. İşte CHP Mersin milletvekili aday listesi.

CHP Mersin milletvekili adayları 14 Mayıs 2023 seçimi isim listesi

1. Ali Mahir Başarır

2. Gülcan Kış

3. Mehmet Emin Ekmen (DEVA)

4. Talat Dinçer

5. Hasan Ufuk Çakır

6. Emre Yılmaz

7. Nürsen Yücesoy Temizkan

8. Leyla Serin Kırık

9. Ahmet Yorgun

10. Mehmet Gültekin Uğur

11. Şerife Arıcı

12. Güven Kocabıyık

13. Neslihan Çelebi



#chp
#chp mersin milletvekili adayları
#2023 seçimi
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