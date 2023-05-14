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CHP oy oranı, milletvekili sayısı 2023

14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimi gerçekleştiriliyor. Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi kadar partilerin kaç milletvekili çıkaracağı da oldukça kritik. Cumhuriyet Halk Partisi oy oranı merak kazandı. 2023 seçimleri CHP oy oranı ve milletvekili sayısı belli oldu mu? İşte detaylar…

23:39 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
CHP oy oranları

CHP oy oranları

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs Pazar günü düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı seçim 2023 için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy pusulasında yer alacak. Vatandaşlar 14 Mayıs'ta 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri için de oy kullanacaklar.

CHP OY ORANI VE MİLLETVEKİLİ SAYISI 2023

Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı'nı ve 28. Dönem Milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidiyor. Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından milyonların gözü 2023 seçim sonuçlarında olacak. 2023 seçim sonuçlarına göre CHP 2023 seçimleri oy oranları ve milletvekili sayısı YSK tarafından açıklanacak.

2023 CHP NE KADAR OY ALDI?

Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59'a kadar ilan edilecek. CHP 2023 Cumhurbaşkanı'nı ve 28. Dönem Milletvekilleri seçimi oy oranı ve milletvekili sayısı da belli olacak. CHP seçim sonuçlarına ilişkin ayrıntıları bilgileri yenisafak.com seçim sayfası üzerinden takip edebilirsiniz.


CHP MİLLETVEKİLİ SAYISI

CHP’nin milletvekili sayısı 134’tür. TBMM'de toplam 579 milletvekili bulunmaktadır.

2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ CHP OY ORANI

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 HAZİRAN 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ CHP OY ORANI

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre CHP 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.



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TRABZON MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14 Mayıs 2023 - TRABZON