14 Mayıs 2023 seçimleri için hangi ilde hangi isimlerin milletvekili adayı olduğuna dair araştırmalar hız kazandı. Kendi şehirlerinde kimlerin milletvekili adayı olduğunu merak eden Zonguldaklılalar illerinde CHP'nin kimleri aday gösterdiğini ve hangi ismin kaçıncı sıra adayı olduğunu sorguluyor. Peki, CHP'nin Zonguldak adayları kimler? CHP Zonguldak’ta kimi kaçıncı sıra adayı gösterdi? CHP listelerinde yer alan Saadet Partisi milletvekili adayları kimler? CHP Zonguldak listesinden giren Deva Partisi milletvekili adayları belli oldu mu?

CHP Zonguldak milletvekili adayları belli oldu mu?

14 Mayıs seçimlerine 35 gün kala CHP'den milletvekili adayı gösterilenlerin isimleri açıklanmaya başladı. Son halini Kılıçdaroğlu’nun verdiği milletvekili aday listesi gün içinde Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilecek. CHP’nin belli olan Zonguldak milletvekili adayları isim listesi şu şekilde:

CHP Zonguldak milletvekili adayları listesi

1. Deniz Yavuzyılmaz

2. Eylem Ertuğ Ertuğrul

3. Doğa Şanlıoğlu (DEVA Partisi)

4. Merve Kır

5. Cemalaettin Sağtekin

YSK'ya milletvekili listesini sunan partiler hangileri?

YSK'nin seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Takvime göre siyasi partilerin milletvekili aday listelerini bugün saat 17.00'ye kadar YSK Başkanlığına sunması gerekiyor.

Bu kapsamda şu ana kadar Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi ve Millet Partisi milletvekili adaylarına ilişkin listeyi YSK'ye sundu.

Teslim edilen listeler YSK tarafından incelenmeye başlanacak, eksiklik bulunması halinde bunların tamamlanması için ilgililere 14 Nisan'a kadar süre tanınacak. Ardından geçici aday listeleri 15 Nisan'da, kesin listeler ise 19 Nisan'da ilan edilecek. Siyasi partilerin seçim çevreleri itibarıyla milletvekili kesin aday listeleri ile bağımsız adaylar, radyo, televizyon, Resmi Gazete ve illerde ilan edilecek.

2023 seçimlerinde kaç oy kullanılacak?

Seçmenlere iki ayrı oy pusulası verilecek

14 Mayıs'taki seçimlerde, seçmenlere verilecek iki oy pusulasından biri cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak. Bu oy pusulasının en üst kısmında "Cumhurbaşkanı Adayları" başlığı bulunacak.

İkinci oy pusulasında ise seçmenler milletvekili adaylarına oy verecek. Seçmenler, hem cumhurbaşkanına hem milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa attıktan sonra oy verme işlemini tamamlayacak.







