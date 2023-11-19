İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul 'da düzenlenen 'Kartal-3' operasyonunda Interpol tarafından mavi bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kartelinin 'Batı Balkan Kanadı' yöneticilerinden Christijan Palic'in Beşiktaş'ta yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

Türkiye’mizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız

Aziz Milletimiz bilmesini isterim ki; Türkiye’mizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız ve sizlerin desteğiyle de bunu başaracağız

İstanbul’da düzenlenen "KARTEL-3” Operasyonuyla, İnterpol tarafından

🟦Mavi Bültenle aranan Uluslararası Uyuşturucu Kartelinin “Batı Balkan Kanadı” yöneticilerinden Christijan PALIČ Beşiktaş’ta yakalandı❗️



Aziz Milletimiz bilmesini isterim ki; Türkiye’mizi ulusal ve… pic.twitter.com/nZnbuIKxYA — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 19, 2023

Zehir Taciri Kartelin, Avrupa’da faaliyet gösteren kartellerle işbirliği içerisinde Güney Amerika’dan kokain temin edilmesine öncülük ettiği, Güney Amerika’daki suç örgütleriyle bağlantıyı sağladığı ve suçtan elde edilen gelirin aklanmasında önemli rol oynadığı tespit edildi.

Christijan PALIČ, İnterpol’un Mavi Bülteniyle aranıyordu

Avrupa’da yapılan uyuşturucu operasyonları kapsamında Avrupa ülkeleri tarafından “Batı Balkan Kanadının” yöneticileri arasında yer aldığı bildirilen Hırvatistan uyruklu Christijan PALIČ, Avrupa ülkeleri ile Brezilya tarafından çıkartılan İnterpol’un Mavi Bülteniyle aranıyordu.

Christijan PALIČ, KARTEL-3 operasyonuyla Beşiktaş’ta yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerimiz tarafından uluslararası takibe alınan Christijan PALIČ, KARTEL-3 operasyonuyla Beşiktaş’ta yakalandı.

Operasyonu düzenleyen Kahraman Polisimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duaları sizinle. Allah ayağınıza taş değdirmesin.







