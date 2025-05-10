Cilt kanseri neden artıyor? Hangi önlemler hayat kurtarabilir?

Dr. Kaya’ya göre Türkiye'de 2023 verilerine göre her 100 bin kişiden 20 ila 30'u cilt kanseri tanısı alıyor ve bu oran yıllar içinde istikrarlı bir artış gösteriyor. Bu artışın arkasında güneşe karşı yeterli koruyucu önlem alınmaması, solaryum gibi zararlı uygulamalara yönelme, nüfusun yaşlanması ve erken teşhis imkânlarının gelişmesi gibi çeşitli etkenler bulunuyor. Ancak en önemli neden, ultraviyole ışınlarına uzun süre ve korunmasız şekilde maruz kalmak. Dr. Kaya, bu ışınların deri hücrelerinde DNA hasarına yol açarak zamanla kansere neden olabileceğini belirtiyor.

CİLT KANSERİNDE KİMLER RİSK ALTINDA?

Güneşe fazla maruz kalmanın yanı sıra açık ten rengine sahip olmak, ailede cilt kanseri öyküsü bulunması, bağışıklık sisteminin zayıf olması ya da çocukluk döneminde ciddi güneş yanıkları geçirmiş olmak da riski artıran unsurlar arasında yer alıyor. Ayrıca çok sayıda bene sahip bireylerin ve solaryum gibi yapay bronzlaşma yöntemlerini kullananların da bu riski taşıdıkları biliniyor. Açık havada uzun süre çalışan bireylerin de ekstra dikkatli olması gerektiğini belirten Dr. Kaya, özellikle yaz aylarında koruyucu önlemlerin mutlaka alınması gerektiğini vurguluyor.

HANGİ BELİRTİLER CİLT KANSERİNE İŞARET EDER?

Cilt kanserinin sinsi ilerleyebileceğini hatırlatan Dr. Kaya, benlerdeki şekil, renk veya büyüklük değişimlerinin, ciltte iyileşmeyen ya da kanayan yaraların ve düzensiz sınırlı lekelerin dikkate alınması gerektiğini ifade ediyor. Bu tür belirtilerin erken dönemde fark edilmesi, tedavinin başarısı açısından kritik önem taşıyor.

GÜNEŞTEN NASIL KORUNMALI?

Güneşten korunmanın basit ama etkili yolları olduğunu belirten Kaya, saat 10.00 ile 16.00 arasında güneş ışınlarının dik geldiğini ve bu saatlerde dışarı çıkılmaması gerektiğini söylüyor. Geniş kenarlı şapkalar, uzun kollu giysiler ve yüksek koruma faktörlü güneş kremleriyle cildi korumanın mümkün olduğunu belirten uzman, güneş kremlerinin 2 saatte bir ve yüzme ya da terleme sonrası tekrar uygulanmasının önemine dikkat çekiyor. Güneşten korunmanın çocuk yaşta bir alışkanlığa dönüşmesi gerektiğini de ekliyor.

CİLT KANSERİ NASIL TEDAVİ EDİLİYOR?

Cilt kanserinin tedavisinde en sık başvurulan yöntemin cerrahi eksizyon olduğunu söyleyen Dr. Kaya, bazı vakalarda radyoterapi, immünoterapi ya da kriyoterapi gibi farklı tekniklerin de uygulandığını ifade ediyor. Tedavi sürecinin, tümörün tipi, yeri ve hastanın genel sağlık durumuna göre şekillendiğini belirten Kaya, özellikle melanom gibi agresif türlerde erken teşhisin hayat kurtarıcı olduğuna dikkat çekiyor.

SADECE YAŞLILAR MI RİSK ALTINDA?

Cilt kanserinin çoğunlukla 50 yaş üzerindeki bireylerde görülse de gençlerde de rastlanan vakaların bulunduğunu ifade eden Dr. Kaya, bu nedenle her yaş grubunun cilt sağlığını ciddiye alması gerektiğini söylüyor. Güneşten yalnızca yazın değil, yılın her döneminde korunmak gerektiğini hatırlatan Kaya, "Mayıs ayı bu konuda farkındalık oluşturmak için önemli bir fırsat. Cildinizdeki değişiklikleri göz ardı etmeyin ve şüpheli bir durumda mutlaka dermatoloji uzmanına başvurun" diyor.



























