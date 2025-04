Yaşlandıkça kanser riski artıyor

Dünya genelinde yaşlanan nüfusla birlikte kanser vakaları artıyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, 2040'a kadar yıllık yeni kanser vakalarının 29,9 milyona ulaşması, 15,3 milyon kişinin ise bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetmesi öngörülüyor. Dünya genelinde 75 yaşa kadar her 5 kişiden birinde kanser gelişme riski bulunurken, her 10 kişiden 1’i ise kanser sebebiyle hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Ülkemizde de durum benzer. Türkiye’de her 6 ölümden biri kanser kaynaklı. Erkeklerde en sık akciğer, kadınlarda ise meme kanseri görülürken, hastalığın gelişiminde yüzde 90 çevresel sebepler, yüzde 10 oranında ise genetik faktörler etkili. Sigara, alkol, obezite, gibi riskler dikkate alındığında erken tanı, kanserle mücadelede en etkili yöntem. Ortaya çıkan belirtileri dikkate alıp en yakın hekime başvurmak, sevdiklerimizle daha güzel günler yaşamamıza da olanak tanıyor. İşte erken tanı ve tedaviyle bugün sevdiklerine sarılabilmenin mutluluğunu yaşayan 2 kanser savaşçısının hikayesi..