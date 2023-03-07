Cleveland Cavaliers 118-114 Boston Celtics
NBA'e 6 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nın 4. basamağındaki Cavaliers'ın 2. sıradaki Celtics'i ağırladığı maç, büyük çekişmeye sahne oldu. Cavaliers, normal süresi 109-109 biten mücadeleyi uzatmada kazandı.
CLEVELAND CAVALİERS - BOSTON CELTİCS MAÇ ÖZETİ
NBA’DE GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI
Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 143-147
Cleveland Cavaliers-Boston Celtics: 118-114 (uzatmada)
Detroit Pistons-Portland Trail Blazers: 104-110
Miami Heat-Atlanta Hawks: 130-128
Denver Nuggets-Toronto Raptors: 118-113