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NBA'de Cavaliers, Celtics'i uzatmada mağlup etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cedi Osman'ın 6 sayılık katkı yaptığı Cleveland Cavaliers, Boston Celtics'i 118-114 yendi. Cavaliers'ta Donovan Mitchell 40 sayı, 11 ribaunt; Evan Mobley 25 sayı, 17 ribaunt, 3 blok ve Darius Garland da 17 sayı, 12 asist, 5 ribauntla "double double"a imza attı. Cedi Osman ise 6 sayı kaydetti. All-star oyuncusu Jayson Tatum'dan yoksun sahaya çıkan Celtics, peş peşe 3. mağlubiyetini yaşadı. Cleveland Cavaliers - Boston Celtics maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

11:01 . 7/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Cleveland Cavaliers 118-114 Boston Celtics

Cleveland Cavaliers 118-114 Boston Celtics

NBA'e 6 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nın 4. basamağındaki Cavaliers'ın 2. sıradaki Celtics'i ağırladığı maç, büyük çekişmeye sahne oldu. Cavaliers, normal süresi 109-109 biten mücadeleyi uzatmada kazandı.

CLEVELAND CAVALİERS - BOSTON CELTİCS MAÇ ÖZETİ

NBA’DE GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI

Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 143-147

Cleveland Cavaliers-Boston Celtics: 118-114 (uzatmada)

Detroit Pistons-Portland Trail Blazers: 104-110

Miami Heat-Atlanta Hawks: 130-128

Denver Nuggets-Toronto Raptors: 118-113



#Cleveland Cavaliers
#Boston Celtics
#Amerikan Basketbol Ligİ
#Jayson Tatum
#Donovan Mitchell
23 dakika önce
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NBA'de Cavaliers, Celtics'i uzatmada mağlup etti
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