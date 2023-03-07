Indiana Pacers 143-147 Philadelphia 76ers
NBA’de 76ers, Indiana Pacers’ı 147-143 mağlup etti.
INDİANA PACERS - PHİLADELPHİA 76ERS MAÇ ÖZETİ
INDİANA PACERS - PHİLADELPHİA 76ERS MAÇ ÖZETİ
NBA’DE GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI
NBA’DE GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI
Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 143-147
Cleveland Cavaliers-Boston Celtics: 118-114 (uzatmada)
Detroit Pistons-Portland Trail Blazers: 104-110
Miami Heat-Atlanta Hawks: 130-128
Denver Nuggets-Toronto Raptors: 118-113
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#James Harden
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