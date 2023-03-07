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Embiid düelloyu, 76ers da maçı kazandı

NBA Doğu Konferansı'ndaki bir diğer karşılaşmada, play-in potasına girmeye çalışan Indiana Pacers, 3. sıradaki Philadelphia 76ers'ı konuk etti. Joel Embiid'in 42 sayı, 5 ribauntla sürüklediği 76ers, Tyrese Haliburton'ın 40 sayı, 16 asistle liderlik ettiği Pacers'ı 147-143 yendi. 76ers'ta 20 sayı, 8 ribauntla oynayan Jalen McDaniels, 24 sayı atan Tyrese Maxey ve 14 sayı, 20 asist, 9 ribauntla "triple double"ın eşiğinden dönen James Harden, galibiyette önemli pay sahibi oldu. Indiana Pacers - Philadelphia 76ers maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

11:10 . 7/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Indiana Pacers 143-147 Philadelphia 76ers

Indiana Pacers 143-147 Philadelphia 76ers

NBA’de 76ers, Indiana Pacers’ı 147-143 mağlup etti.

INDİANA PACERS - PHİLADELPHİA 76ERS MAÇ ÖZETİ

NBA’DE GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI

Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 143-147

Cleveland Cavaliers-Boston Celtics: 118-114 (uzatmada)

Detroit Pistons-Portland Trail Blazers: 104-110

Miami Heat-Atlanta Hawks: 130-128

Denver Nuggets-Toronto Raptors: 118-113



#Indiana Pacers
#Philadelphia 76ers
#NBA
#Doğu Konferansı
#James Harden
19 dakika önce
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Embiid düelloyu, 76ers da maçı kazandı
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