Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cedi Osman'ın 6 sayılık katkı yaptığı Cleveland Cavaliers, Boston Celtics'i 118-114 yendi. Cavaliers'ta Donovan Mitchell 40 sayı, 11 ribaunt; Evan Mobley 25 sayı, 17 ribaunt, 3 blok ve Darius Garland da 17 sayı, 12 asist, 5 ribauntla "double double"a imza attı. Cedi Osman ise 6 sayı kaydetti. All-star oyuncusu Jayson Tatum'dan yoksun sahaya çıkan Celtics, peş peşe 3. mağlubiyetini yaşadı. Cleveland Cavaliers - Boston Celtics maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.