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Beşiktaş zorlu deplasmandan 1 puanla döndü: Club Brugge 1-1 Beşiktaş

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 1. haftasında Beşiktaş deplasmanda Club Brugge ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 1-0 geride olduğu maçta son dakikalarda Cenk Tosun’un kaydetti golle skoru 1-1’e getirerek bir puana razı oldu. Golün asisti Vincent Aboubakar’dan geldi. Club Brugge’un golü dakika 77’de Hans Vanaken’den geldi. Club Brugge - Beşiktaş maç özetini izlemek ve UEFA Avrupa Konferans Ligi D grubu puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

09:41 . 22/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Club Brugge 1-1 Beşiktaş Maç Özeti

Club Brugge 1-1 Beşiktaş Maç Özeti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D grubu ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile karşılaştı. Maçta kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Cenk Tosun son dakikalarda kaydettiği golle takımı sırtladı. Club Brugge - Beşiktaş maç özeti haberimizde.

CLUB BRUGGE - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

Club Brugge - Beşiktaş maç özetini izlemek için

CLUB BRUGGE - BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ GRUPLARIN PUAN DURUMU

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ TOPLU MAÇ SONUÇLARI





#UEFA Avrupa Konferans Ligi
#Beşiktaş
#Club Brugge
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