Club Brugge 1-1 Beşiktaş Maç Özeti
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D grubu ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile karşılaştı. Maçta kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Cenk Tosun son dakikalarda kaydettiği golle takımı sırtladı. Club Brugge - Beşiktaş maç özeti haberimizde.
CLUB BRUGGE - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ
CLUB BRUGGE - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ
CLUB BRUGGE - BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU
CLUB BRUGGE - BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ GRUPLARIN PUAN DURUMU
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ GRUPLARIN PUAN DURUMU
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ TOPLU MAÇ SONUÇLARI
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ TOPLU MAÇ SONUÇLARI
#UEFA Avrupa Konferans Ligi
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#Club Brugge
1 saat önce