Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge Benfica’yı ağırlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Club Brugge bu akşam evinde Benfica’yı ağırlıyor. Jan Breydel stadyumunda oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. Benfica'ya tarihinde ilk kez rakip olmaya hazırlanan ve Portekiz takımlarıyla oynadığı beş Avrupa kupası maçının dördünü kaybeden Club Brugge, evinde en iyi sonucu alarak çeyrek final için avantaj sağlamanın peşinde olacak. Peki Club Brugge - Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi.
11:04 . 15/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Club Brugge - Benfica
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bu akşam Club Brugge ve Benfica karşı karşıya geliyor. Maç saati ve yayın bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz.
CLUB BRUGGE - BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu Club Brugge - Benfica maçı
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