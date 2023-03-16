İslam’ın ikinci şartı olan namaz kılmak en önemli ibadetlerin başında yer alır. Müslüman âlemi için Ramazan ayı ibadetlerin arttığı bir aydır. Ramazan ayına kısa süre kala Çorum namaz vakitleri, Çorum sabah ve akşam namazı saatleri belli oldu.

ÇORUM NAMAZ VAKİTLERİ 2023

Çorum iftar vakti kaçta, sahur vakti ne zaman? Çorum Ramazan imsakiyesi ve Çorum iftar, sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2023 YILINDA İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?

Teravih namazı bilindiği üzere Ramazan gecelerinde cemaatle veya ferdi olarak eda ediliyor. 2023 Teravih namazı; Ramazan ayının ilk gecesi yani 22 Mart Pazartesiyi 23 Mart Salı'ya bağlayan gece yatsı enazıyla birlikte kılınacak.

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

SAHUR NE DEMEKTİR?

Sözlükte "sabah olmadan önceki vakit, gecenin son üçte biri" anlamındaki seher kelimesiyle aynı kökten gelen sahûr (sehûr, sühûr), dinî bir terim olarak oruç tutmaya hazırlık olmak üzere fecrin doğmasından önce yenen yemeği ifade eder. Bazı hadislerde bunun için “ekletü’s-sehar / ekletü’s-sühûr” tabiri kullanılmıştır.







