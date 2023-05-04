Cumhurbaşkanlığı seçim leri 2023 için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan arasındaki yarışta oy kullanacak. Çorum seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları 2023 dahilinde açıklanacak. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. Siyasi partiler de milletvekili seçim listelerini teslim etti. 2023 seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. 2018'de yapılan seçimde 4 milletvekili çıkarabilen Çorum ilinin 3 milletvekili AK Parti, 1 milletvekili ise CHP kazandı. Bu seçime katılım %90,98 oranlarında gerçekleşmişti. İşte Çorum seçim sonuçlarına ilişkin haberin detayları.

Çorum seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

YSK verilerine göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erecek. Bununla birlikte saat 18.00’e kadar basın yayın organlarından seçim sonuçlarına dair haber, sonuç tahmini ve yorum yapılması yasak. Saat 18.00’den sonra YSK tarafından güncel seçime dair verilen haber ve tebliğler yayımlanabilir. 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs 2023 Çorum seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.

2023 Çorum Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Çorum cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır.

AK PARTİ ÇORUM 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1.YUSUF AHLATCI

2. OĞUZHAN KAYA

3. ZEKİ GÜL

4. RAMAZAN KELEPİRCİOĞLU

MHP ÇORUM 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. VAHİT KAYRICI

2. AHMET KURTBAŞ

3. İSMAİL LEK

4. METE ÇAKI

CHP ÇORUM 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. MEHMET TAHTASIZ

2. BEKİR ÖZSAÇMACI

3. BURÇİN SOLMAZ POLAT

4. SEYİT AHMET GÜHER

YENİDEN REFAH PARTİSİ ÇORUM 28. DÖNEM MİLLETVEKİ ADAY LİSTESİ

1. YAKUP TAŞ

2. YASİN GÜLER

3. ÖMER KARSLI

4. FERHAT YEĞEN

BBP ÇORUM 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. Fehmi Güney

2. Salim YILDIRIM

3. Hasan KARGACI

4. Rıdvan ALCA

2018 Çorum Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

2018 Çorum cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 64,6’sını alırken, Çorum Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharreme İnce oyların yüzde 26,5’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 7,4’ünü, Temel Karamollaoğlu oyların yüzde 0,9’unu, Selahattin Demirtaş da oyların yüzde 0,5’ini, Doğu Perinçek ise oyların yüzde 0,2’sini aldı.

2018 Çorum milletvekili genel seçim sonuçlar

Çorum Cumhur İttifakı oy oranı % 66 olurken, AK Parti 3 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı Edirne oy oranı yüzde 29,8’ini aldı. CHP Çorum’da 1 milletvekili çıkardı.

27. dönem Çorum milletvekilleri

24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre, Çorum milletvekilleri şunlardır:

Ahmet Sami Ceylan (AK Parti) Oğuzhan Kaya (AK Parti) Erol Kavuncu (AK Parti) Tufan Köse (CHP)

2018 Çorum'da hangi parti ne kadar oy aldı?

Çorum 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

AK Parti % 52 CHP % 20,3 MHP % 14 İYİ Parti % 8,4 HDP % 3,6

2018 seçim sonuçları Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

2018 seçimi AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partilerin sandalye sayıları:

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

208 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

2019 Çorum seçim sonuçları

AK Parti Çorum Belediye başkan adayı Halil İbrahim Aşgın oyların % 43,28’ini alırken, CHP adayı Özgür Kılıç ise oyların % 36,73’ünü aldı.

Çorum ilçeleri hangileri?