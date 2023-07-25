Anadolu Üniversitesi ile Coursera arasında anlaşma!
Coursera platformu ile anlaşmaya varan Anadolu Üniversitesi, öğrencilerine ve mezunlarına bu platformdan yararlanma hakkı kazandı.
Coursera kursları ne zaman açılacak?
Coursera platformunda yer alan yüzlerce kurs, 11 Temmuz'da yapılacak tanıtım programından sonra Anadolu Üniversitesi öğrencilerine açılacak.
Coursera nedir, nasıl kullanılır?
Coursera, dünya çapında çevrimiçi eğtimler sunan bir platform. 275'ten fazla üniversite ve şirketle ortaklık kuran Coursera'nın ortakları arasında Yale Üniversitesi, Google, IBM gibi büyük ve tanınmış üniversite ve şirketler bulunuyor. Coursera platformunu Anadolu Üniversitesi öğrencileri ve mezunları, üniversitenin kendilerine sağladığı .edu uzantılı e-posta adresleri ile giriş yapabilecekler.
Anadolu Üniversitesi öğrencileri hangi sertifikalardan faydalanacak?
Anadolu Üniversitesi öğrencileri, anlaşma sonrası yüzlerce kurstan faydalanabilecek. Coursera platformunda veri bilimi, işletme, bilgisayar bilimi, kişisel gelişim, bilgi teknolojisi, dil kursları, matematik, sağlık, sosyal bilimler, mühendislik gibi alanlarda yüzlerce kurs bulunuyor. Anadolu Üniversitesi öğrencileri de bu kurslardan istediğine katılabilecek.
2023 Anadolu Üniversitesi Yaz Dönemi e-Sertifika Programları e-öğrenme ders girişi nasıl yapılır?
2023 Yaz Dönemi e-Sertifika Programları e-öğrenme dersleri https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinde yer alan Anadolu Üniversitesi Ders Çalışma Platformu üzerinden sunulmaktadır.
Üst menüden “Derse Giriş” bağlantısına tıklanarak da ulaşılabilen e-Kampüs portalında “e-Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemi” bağlantısına tıkladıktan sonra T.C. Kimlik No ve e-Devlet Şifresi tanımlanarak “Sisteme Giriş Yap” düğmesine tıklanmalıdır. Böylece kayıtlı olduğunuz kademede yer alan tüm derslerin e-öğrenme malzemelerine ulaşabilirsiniz.