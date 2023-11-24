Diyanet İşleri'nin namaz vakitleri takvimini yayımlamasının ardından, il il cuma namazı saatleri belli oldu. Cuma namazını kaçırmak istemeyenler, bulunduğu ilde cuma ezanının saat kaçta okunacağını araştırmaya başladı. Farz namazlar arasında yer alan cuma namazı, camide cemaatle eda edilmektedir. İşte Diyanet ile 24 Kasım 2023 İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa il il cuma namazı saatleri...

CUMA NAMAZI SAATİ KAÇTA, 24 KASIM 2023 CUMA VAKTİ NE ZAMAN?

Cuma namazı saatleri Diyanet tarafından paylaşılan namaz vakitleri içerisinde yerini aldı. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerde ibadet görevini yerine getirecek olanlar camilere akın edecekler. Cuma namazı saati içerisinde namaz kılacak olanlar kısıtlamadan muaf tutulacaklar. İşte bazı illerdeki o vakitler…

24 KASIM 2023 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da 24 Kasım Cuma namazı saat 12.56'da kılınacak.

24 KASIM 2023 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da 24 Kasım Cuma namazı saat 12.40'da kılınacak.

24 KASIM 2023 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir'de 24 Kasım Cuma namazı saat 13.03'te kılınacak.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ

İSTANBUL : 12:55

ANKARA : 12:39

İZMİR : 13:02

ADANA : 12:29

ANTALYA : 12:46

KONYA : 12:40

DİYARBAKIR : 12.10

CUMA NAMAZI FARZ MIDIR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).







