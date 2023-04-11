Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Ankara-İstanbul arasına süper hızlı tren geliyor

İstanbul-Ankara arası süper hızlı tren hattı kurulacak.
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti seçim beyannamesini açıkladı. Türkiye Yüzyılını 17 temel başlığın üzerine inşa edileceğini açıklayan Erdoğan, AK Parti seçim beyannamesine yazılan her maddenin uzun hazırlıklar sonucunda ortaya çıkarıldığını ifade etti.
İstanbul-Ankara hızlı tren hattı hangi illerden geçecek?
İstanbul- Ankara arasına süper hızlı tren hattının yapılacağını belirten Erdoğan şunları söyledi: "Bu çerçevede önümüzdeki dönemde, halen inşası süren hızlı demiryolu hatlarına ilave olarak yeni projelerin yapımına da başlayacağız. Ülkemizin, Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas hattının da açılmasıyla 11 ili, birbirine hızlı tren ağıyla bağlı hale geliyor.
İzmir-Ankara hattı başta olmak üzere tüm projelerimizi tamamladığımızda bu sayıyı 52’ye çıkartacağız. Ayrıca, Ankara-İstanbul arasında süper hızlı tren hattı kuracağız. Tekirdağ, Mersin, İskenderun ve Kocaeli’nde yapacağımız yeni limanlarla, lojistik gücümüzü artıracağız. Çok modlu kuzey-güney ve doğu-batı ulaşım koridorlarıyla, yatırımın ve üretimin ülkenin her köşesine yayılmasını sağlayacağız. Kanal İstanbul’un bağlantı yolları ve altyapı çalışmalarının yapımını sürdüreceğiz." İşte AK Parti’nin 2023 yılı seçim beyannamesinde yer alan vaatler
- 13.332 km olan demiryolu ağımıza ilaveten 2028 yılına kadar 8.212 km hızlı tren, yüksek hızlı tren ve çok yüksek hızlı tren yatırımları ve 754 km konvansiyonel demiryolu ağ yatırımı yapacağız. 2053 yılına kadar toplam demiryolu ağımızı 28.587 km’ye çıkaracağız.
- Yapım çalışmalarında sona yaklaştığımız Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı projesi ile Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerimizi de yüksek hızlı tren konforuyla tanıştırıyoruz. Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerimizde yaşayan yaklaşık 1 milyon 400 bin vatandaşımız da yüksek hızlı trenle seyahat etme imkanına kavuşacak.
- Ayrıca, saatte 400 km hıza çıkabilen İstanbul-Ankara Süper Hızlı Tren (J-Tren) açılışını 2028 yılına kadar yapacağız.
- Yüksek Hızlı Tren ve Hızlı Tren bağlantısına sahip olan il sayımızı 2053 yılına kadar 8’den 52’ye yükselteceğiz.
- Yıllık 38 milyon ton ile yüzde 4 olan demiryolu yük taşımacılığı payını 2028 yılına kadar 146 milyon tonla yüzde 11’in üzerine, 2053 yılına kadar 448 milyon ton ile yüzde 22’ye çıkaracağız.
- Yıllık 19 milyon yolcu ile yüzde 1 olan demiryolu yolcu taşımacılığı payını 2028 yılına kadar 97,9 milyon yolcuyla yüzde 4,15’e, 2053’e kadar 269,8 milyon yolcuyla yüzde 6,20’ye çıkaracağız.
- 2053 yılına kadar 13 adet yeni konvansiyonel demiryolu projesi, 54 adet yeni Hızlı Tren, Yüksek Hızlı Tren ve Süper Hızlı Tren projesini devreye alacak, 63,5 Milyar Dolar yeni yatırım ile demiryollarımızı kalkındıracağız.