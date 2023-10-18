Bebek katili terör devleti İsrail, Gazze'de katliamını sürdürüyor. İçinde binlerce sivilin bulunduğu Gazze'deki Baptist Hastanesi (Al Ahli Arab Hastanesi) İsrail tarafından bombalandı. Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırıda en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail Başbakanı Netanyahu, "Hastaneyi Hamas vurdu" yalanını atarken, İsrail ordusu sözcüsü, "Hastanenin garajını bombaladık ama hastaneye doğrudan isabet olmadı" diyerek soykırımı itiraf etti. İsrail'in hastane saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı. Liderler ve uluslararası örgütlerden art arda açıklamalar ve tepkiler geldi. İşte dakika dakika canlı anlatımla Gazze'de yaşananlar...