Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 3 günlük yas ilan edilecek
İsrail'in Gazze saldırısı 12. gününde de tüm şiddetiyle devam ederken, saldırılarda Gazze'deki 3 bin 478 kişi öldü, en az 13 bin kişi yaralandı. Türkiye saldırılara sert tepki gösterirken, Türkiye 3 günlük yas ilan ediyor.
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İsrail’in Gazze’deki hastaneye yönelik bombalı saldırısında yaşamını yitirenler için 3 günlük ulusal yas ilan edileceğini söyledi. Özlem Zengin, “Bugün, gün içinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 günlük yas ilan edilecek.” dedi.