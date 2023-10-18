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Son dakika:Gazze için 3 günlük yas ilan edilecek

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem zengin, "Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 3 günlük yas ilan edilecek" açıklamasında bulundu. İsrail güçleri, dün akşam saatlerinde Gazze'de bir hastaneyi hedef almış, saldırıda en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıklanmıştı.

15:54 . 18/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 3 günlük yas ilan edilecek

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 3 günlük yas ilan edilecek

İsrail'in Gazze saldırısı 12. gününde de tüm şiddetiyle devam ederken, saldırılarda Gazze'deki 3 bin 478 kişi öldü, en az 13 bin kişi yaralandı. Türkiye saldırılara sert tepki gösterirken, Türkiye 3 günlük yas ilan ediyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İsrail’in Gazze’deki hastaneye yönelik bombalı saldırısında yaşamını yitirenler için 3 günlük ulusal yas ilan edileceğini söyledi. Özlem Zengin, “Bugün, gün içinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 günlük yas ilan edilecek.” dedi.

SON DAKİKA | Netanyahu, Hamas yaptı demişti! İsrail ordusu sözcüsü Gazze'deki hastaneyi vurduklarını itiraf etti!
SON DAKİKA | Netanyahu, Hamas yaptı demişti! İsrail ordusu sözcüsü Gazze'deki hastaneyi vurduklarını itiraf etti!

Bebek katili terör devleti İsrail, Gazze'de katliamını sürdürüyor. İçinde binlerce sivilin bulunduğu Gazze'deki Baptist Hastanesi (Al Ahli Arab Hastanesi) İsrail tarafından bombalandı. Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırıda en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail Başbakanı Netanyahu, "Hastaneyi Hamas vurdu" yalanını atarken, İsrail ordusu sözcüsü, "Hastanenin garajını bombaladık ama hastaneye doğrudan isabet olmadı" diyerek soykırımı itiraf etti. İsrail'in hastane saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı. Liderler ve uluslararası örgütlerden art arda açıklamalar ve tepkiler geldi. İşte dakika dakika canlı anlatımla Gazze'de yaşananlar...


#gazze
#yas ilanı
#cumhurbaşkanı erdoğan
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