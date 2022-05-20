"Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri" nerede açılacak?

Dünyada tek örneği olacak bir çalışmanın temellerini atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin canlı yayında temellerini attı. İşte, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin nerede açılacağına dair bilgiler.

Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri özellikleri, ne zaman ve nerede açılacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan bilgiye göre proje, İstanbul Arnavutköy'de, İstanbul Havalimanı'nın yanında 150 bin metrekare üzerine, "yavaş, yatay, yaşanabilir" şehir anlayışıyla tasarlandı. Proje, çevre dostu yaklaşımıyla Darülaceze sakinleri ve koruma altındaki çocuklar için her türlü ihtiyacın karşılanacağı dünyada az sayıda bulunan özel bir sosyal hizmet şehri olacak. Sosyal hizmet şehrinde, her iki yanı yüksek ağaçlarla çevrili geniş bir ana cadde, meydanda köy kahvesi ve restoran, 500 kişilik cami ile aynı bahçe içerisinde kilise ve havra yer alacak. Şehir, sağlıklı ve yatağa bağımlı kişiler ile koruma altındaki çocuklar için oluşturulan yaşam alanları, sanatçı ve sporcu yaşam merkezinin de yer alacağı 23 blok, 1068 yatak kapasiteli tesisten oluşacak.

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Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri özellikleri neler?

Gelecekte ihtiyaç olması durumda kullanabilecek 5 bloktan oluşan 174 yatak kapasiteli rezerv alan da yer alırken, konaklama birimlerine ek olarak tasarlanan rehabilitasyon ve sosyal merkezde, Darülaceze sakinleri hayatın içinde üretime katkıda bulunarak sosyal bağları kuvvetli bir yaşam sürebilecek.

Ana giriş yanında yaklaşık 12 bin metrekare alan içerisinde konut, lojman ve konaklama mekanları yapılması planlanırken, çocuklar için oyun alanları da bulunacak.

Tek kişilik, 2, 3 ve 4 kişilik odalarda kalacaklar için tüm birimlerde konforlu dinlenme ve okuma alanları olacak. Her birimde, farklı ihtiyaçları karşılayacak şekilde ortak kullanıma açık oturma grupları ve mutfak alanları, egzersiz ve spor faaliyetleri için fizyoterapi ve fitness alanlarından sonra dinlenebilecekleri bir spa da yer alacak.

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Poliklinik, Sosyal Merkez, Başkanlık ve İdari Binaların altında birim girişleri, restoran, ana mutfak, çamaşırhane gibi ortak alanlar olacak. Ayrıca ortak bodrum katta 223 araçlık kapalı, proje genelinde de 362 araçlık açık otopark bulunacak.

"Dünyada tek örnek olacak"

Bugün Türkiye en iyi işleyen, en kuşatıcı sosyal destek hizmetine sahip ülkedir. Darülaceze Sosyal Hizmet şehri bittiğinde dünyada bu işin tek örneği olacak. Ülkemiz gibi bir başka örnek yoktur. Gükümete geldiğimizde yılda 2 milyar TL olan yardım bütçesini 100 milyar lira sınırına getirdik. İnşallah el birliği ile bu güzel projeyi kısa sürede tamamlayarak milletimizin hizmetine sunacağız.

Devletin imkanlarını milletimizin her kesimine, özellikle de desteğe ihtiyaç duyanlara sunuyoruz.

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Büyük ailelerin giderek azalıyor olması üzüntü vericidir. Eğitim önce ailede başlar. Daha da ileri gidiyorum, anne karnında başlar. Okul tek başına bunu yapamaz. Köklerimiz ile bağlarımızı koparmayacağız. Maziden atiye kurduğumuz köprüden yürüyerek dünyanın en ilerideki ülkeri arasındaki yerimizi alacağız.

Bu sene Fetih şenliklerimizi inşallah Atatürk Havalimanı'nda yapacağız. İstanbul'a yakışır şenlikleri inşallah hep birlikte yapacağız. Hazır mısınız? Muhteşem bir Fetih şenliğimi öyle yapalım ki, Cennet Mekan Fatih Han'a layık olalım.