Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri bitiği anda dünyada bu işin tek örneği olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri temel atma töreninde konuşuyor. https://t.co/xaKx7amYM4 — Yeni Şafak (@yenisafak) May 20, 2022

Darülaceze değerli mensupları sevgi değer misafirler sizleri selamlıyorum. Darülaceze’ye emeği geçen herkesi şükranla anıyorum.

Tüm düşkünleri kucaklayan bu müessese medeniyetimizin insana bakışını gösteren en önemli kurumlardandır.

Şimdiki büyükşehir belediyesinin bu tür hizmeti var mı? Suyu akmayan musluğu açmakla millete hizmet ettik diyemezsiniz.

Gelin bu tür hizmetler yapın biz de sizi alkışlayalım. Sosyal hizmet şehrimizin inşasında en büyük desteği devletimizin yanı sıra bağışçılarımızdan da bekliyoruz.

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Suyu akmayan musluğu açmakla biz hizmet ettik diyemezsiniz, milleti aldatmayın, bu ülkenin darda kalmışına elinizi uzatın.

Darülaceze’nin 127 yılı bulan geçmişinde 30 bini çocuk, 100 bin insanımıza şefkat yuvası olması, benzer çalışmalarımızda bize ilham vermektedir.

İnanarak söylüyorum ki darülaceze şehri dünyada bu işin tek örneği olacak.

Bağışçılar, sağlıklı ve yatağa bağlı sakinler, koruma altındaki çocuklardan oluşan 1000'e yakın sakiniyle hizmet verecektir.,

Hükümete geldiğimizde yılda 2 milyar lira olan sosyal yardım bütçesini 100 milyar lira sınırına getirdik.

Ayrıntılar geliyor...

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