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İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya YPG tepkisi: NATO'ya girmesine müsaade etmeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Batılı ülkelerin terör örgütlerine verdiği desteğe tepki gösteren Erdoğan, "Her türlü güvenceyi veriyorlar. PKK'yı terör örgütü olarak görüyorlar. YPG’yi niye terör örgütü olarak kabul etmiyorsunuz?" dedi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin tavrını net şekilde bir kez daha ortaya koyan Erdoğan, "Batı bunları gizliyor ve kolluyor. Diplomasi yürütüyoruz ama tavrımız nettir. Bu terör örgütlerinin NATO'ya girmesine müsaade etmeyiz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Batıya YPG tepkisi: NATOya girmesine müsaade etmeyiz
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında önemli açıklamalarda bulundu. Bugün İstanbul'da Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque ile yapacağı görüşmeye değinen Erdoğan, "Türkiye-Kolombiya arasında ne gibi ilişkiler olabilir birinci derecede bunları görüşeceğiz. İkinci adım bölgesel konular olacaktır. Bir diğer önemli konu da dünyada terörün farklı boyutları var ama biri de uyuşturucu kaçakçılığıdır. Bunu da görüşeceğiz. Görüşmeden sonra da ikili olarak yapacağımız açıklamalar olacaktır" dedi.

'PKK/YPG BİR TERÖR DEVLETİDİR'

Avrupa Birliği ülkelerine terör örgütlerine verdiği destekten dolayı sert tepki gösteren Erdoğan, "Her şeyden önce terörle mücadele sati bir kavram değildir. Kuşatıcılığı çok çok geniştir ve bizim PKK ile mücadelemiz aynı zamanda AB'nin PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmesine şimdi ayrı bir kılıf uydurdular. Terör örgütü olarak kabul ettiklerini söylediler peki YPG'yi neden terör örgütü olarak kabul etmiyorsunuz. YPG, PKK'nın doğurduğu bir terör örgütüdür" ifadelerini kullandı.

'GEREĞİNİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Batılı ülkelere defalarca kanıtlar ve belgeler sunulmasına rağmen desteği kesmediklerini söyleyen Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin tavrını net şekilde bir kez daha ortaya koyarak şunları dile getirdi: " ABD bile bunlara görüşme noktasında birçok fırsatlar tanıyor. Başta Almanya olmak üzere İsveç'inde de Fransa'sında da hepsinde bu terör örgütleri her türlü gösteriyi yapıyor mu, yapıyor. Bunları biz kendilerine anlattığımız gibi, ikili görüşmelerde de hep anlattık, belgeler sunduk. Bakın bunlar terör örgütüdür, işledikleri suçlar ortadadır.

  • Kandil'i kendileri için bir merkez haline getirmeleri PKK/YPG'nin inkar edilemez bir terör estirmeleridir ama batı ne yazık ki bunları saklıyor. Verin bize bu teröristleri dediğimiz zamanda da vermiyorlar. Gereği neyse bunun gereğini yapmaya devam edeceğiz.

'KİMSE KUSURA BAKMASIN'

Bugün Hollanda Başbakanı'yla geniş bir görüşme yaptık. Yarın İngiltere'nin Finlandiya'nın görüşme talepleri var. Aynı şekilde Stoltenberg ile görüşmemiz olacak. Telefon diplomasisini kesmemek adına yapmaya edeceğiz. Bu terör örgütlerinin bütün belgeleri bizde olduğuna göre, bunun mağduru biz olduğumuza göre NATO'nun teröre karşı hassasiyetlerini biliyorsak, NATO'ya böyle bir terör örgütünün alınmasına biz evet diyemeyiz. İsveç ve Finlandiya için aynı şeyi düşünüyorum. Kendi parlamentolarında bunlara konuşmalar yaptırıyorlar, imkanlar sağlıyorlar, silah, mühimmat temini yapıyorlar. Kimse kusura bakmasın bu terör örgütlerinin NATO'ya girmesine bir evet diyemeyiz.

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