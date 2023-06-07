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Denizli’de kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji, Denizli’de yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıklayarak uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada 08 Haziran 2023 Perşembe günü Denizli çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği ve vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması belirtildi. Denizli 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

14:31 . 7/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Denizli 5 günlük hava durumu

Denizli 5 günlük hava durumu

Meteoroloji geçtiğimiz günlere sele mahsur kalan Denizli için uyarıda bulundu. Yağışın 08 Haziran 2023 saat 12.00’de başlayıp 20.00’da son bulacağını tahmin ediliyor.

DENİZLİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Denizli 5 günlük hava durumu için

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Rize, Bilecik ve Bolu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 26

İstanbul: Parçalı bulutlu 24

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 30

Adana: Parçalı ve az bulutlu 33

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 30

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 23

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 22

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 34





#Denizli
#Sağanak yağış
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#hava durumu
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