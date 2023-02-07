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AFAD açıkladı: Deprem bölgesinde ne kadar personel görev yapıyor?

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6Lılık ikisi büyük yüzlerce deprem son 24 saate Türkiye'yi yasa boğdu. 10 ilde yıkıma neden olan deprem nedeniyle can kaybı 3 bin 381'e yükseldi. Yaralı sayısı 20 bin 426. AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar, bölgede 24 bin 443 personelin görev yaptığını belirtti. Tatar, “Bölgeye sürekli arama kurtarma ekipleri sevk ediliyor.” dedi.

10:34 . 7/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Deprem bölgesinde kaç personel görev yapıyor?

Deprem bölgesinde kaç personel görev yapıyor?

Türkiye'nin Güneydoğu'su deprem fırtınası nedeniyle tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşıyor. Dün sabaha karşı saat 04.17'de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve saat 13.24'te Elbistan ilçesi merkezli 7.6 büyüklüğünde iki büyük, 6.5 şiddetine kadar ise yüzlerce deprem meydana geldi. Depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 gün milli yas ilan edildiğini duyurdu.

Depremde ölü ve yaralı saysı kaç oldu?

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar'ın açıklamalarından öne çıkanlar: "Şu ana kadar 285 artçı var. Yaşamını yitirmiş olan vatandaşımızın sayısı 3 bin 381. Yaralı sayısı 20 bin 426. Şu ana kadar teyit edilmiş yıkılmış olan bina sayısı 5 bin 775. Bununla birlikte teyit edilmemiş ancak yıkıldığı ihbarı gelen bina sayısı 11 bin 302. Bu ihbarların içinde yıkıldığı teyit edilen bina sayısı 5 bin 775.

Deprem bölgesinde kaç personel var?

AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, “Bölgede şu anda 24 bin 443 personel görev yapmakta. Birçok farklı kurumdan arama kurtarma ekibi var, gönüllülerimiz var. Bölgeye sürekli arama kurtarma ekipleri sevk ediliyor.” dedi.


#deprem
#Kahramanmaraş
#Diyarbakır
#hatay
#gaziantep
#adıyaman
#osmaniye
10 dakika önce
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AFAD açıkladı: Deprem bölgesinde ne kadar personel görev yapıyor?
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