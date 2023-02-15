Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yaralarının sarılması için çalışmalar yoğun şekilde sürüyor. Bu binalar arasında kredi ile satılan daireler de vardı. Peki kredi ile konut alanların durumu ne olacak?

BDDK’dan deprem bölgesi için kredi borcu kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerden etkilenen vatandaşlar için mevcut ve yeni kredilerde 6 Şubat'tan itibaren 6 ay boyunca vade ve taksit kolaylığı imkanı tanındı.

BDDK, deprem felaketi nedeniyle "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik", "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik" ve "Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik" kapsamında alınan kurul kararlarını açıkladı. Kararlar kapsamında, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde yerleşik kişilere yönelik, 6 Şubat'tan itibaren 6 ay süre ile kredi vadeleri ve taksitlendirme süreleri için kolaylık sağlandı.

Deprem bölgesinde kredi ile konut alanların durumu ne olacak?

Bununla beraber kredi çekmiş olan vatandaşlar kredi çektikleri evler zaten DASK ve konut sigortası kapsamında olduğu için kredi ödemelerini yapmalarına gerek kalmayacak. Ayrıca oluşan mağduriyet çerçevesinde hem DASK hem eşya bedellerini sigorta sisteminden alabiliyor olacaklar. Onlar için herhangi bir kayıp söz konusu olmayacak en azından maddi anlamda onları rahatlatacak bir durum var.

Depremden etkilenenlerin banka borcu ertelenecek

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), depremin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan banka müşterilerinin, talepleri halinde vadesi gelmiş veya altı ay içinde vadesi gelecek borçlarının bugünden itibaren altı ay sonraya kadar ötelenmesine karar verdi. Mücbir halin yaşandığı mahalde ikametgahı, işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimleri risk merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılacak ve bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi için risk merkezi üyeleri bilgilendirilecek.







