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Deprem olan il ve ilçelerde okullar kademeli olarak açılacak

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 71 ilde okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler ders başı yaptı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 10 ilde eğitimin ne zaman başlayacağına ilişkin beklenen açıklamayı yaptı. Bakan Özer, Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattıklarını açıkladı. Özer, ''Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz." dedi.

12:17 . 20/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Deprem olan il ve ilçelerde okullar ne zaman başlayacak?

Deprem olan il ve ilçelerde okullar ne zaman başlayacak?

2022-2023 eğitim öğretim yılının, 12 Eylül 2022'de başlayan ve 20 Ocak'ta sona eren birinci döneminin ardından okullar 6 Şubat'ta açılacaktı ancak Kahramanmaraş merkezli pek çok ili etkileyen depremler ve iklim şartları nedeniyle yarıyıl tatilinin ardından eğitim-öğretim faaliyetlerine 20 Şubat'a kadar ara verildi. Depremden etkilenen iller dışındaki 71 ilde tüm kademelerde öğrenciler, bugün dersbaşı yaptı.

Deprem olan 10 ilde okullar ne zaman açılacak?

Deprem olan 10 ilde okullar ne zaman açılacak?

  • Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattıklarını açıkladı. Özer, ''Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz." dedi. Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise eğitim öğretime verilen ara 27 Mart'a kadar uzatıldı.

Sağlam raporu olmayan okullar açılacak mı?

Bakan Özer, şunları söyledi: “Rehber öğretmenlerimiz ve psikolojik danışmanlarımız çocuklarımızı normalleştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bakanlık olarak her türlü imkanlarımızı kullanacağız. Sağlam raporu olmayan hiçbir binada eğitim ve öğretimi başlatmayacağız. Bakanlığımız 6 Şubat tarihinden itibaren tüm imkanları ile sahada. Tüm MEB camiası bu zorlu günlerde ellerinden gelen tüm çabayı sarf etti. İnşallah eğitim yoluyla 10 ilimizi normalleştirmek için biz her türlü imkanı vatandaşlarımıza sağlamaya devam edeceğiz."


#deprem
#Gaziantep
#Osmaniye deprem
#Adana
#Diyarbakır
#meb
36 dakika önce
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Deprem olan il ve ilçelerde okullar kademeli olarak açılacak
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