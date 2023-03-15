|
Reklam
Reklam
Özgün

AFAD'dan 5 il için kuvvetli yağışların süreceği uyarısı

Adıyaman ve Şanlıurfa'da sel felaketi etkisi sonrası bölgede yağışların sürüp sürmeyeceği merak kazanmıştı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde yağışların yarına kadar etkili olacağını bildirdi. İşte deprem bölgesi güncel hava durumu bilgisi...

12:28 . 15/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Deprem bölgesi hava durumu

Deprem bölgesi hava durumu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde yağışların yarına kadar etkili olacağını bildirdi.

DEPREM BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, dün ve bugün Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri için SMS ve sosyal medya aracılığıyla iletilen "turuncu yağış" uyarısının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, yağışların Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde yarına kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiği kaydedildi.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.



#afad
#çok kuvvetli yağış
#hava durumu
#deprem bölgesi
#adıyaman
#şanlıurfa
13 dakika önce
default-profile-img
AFAD'dan 5 il için kuvvetli yağışların süreceği uyarısı
"Milletimiz asrın felaketi karşısında asrın dayanışmasını gösterdi"
Binlerce kamu işçisini ilgilendiriyor: Zam talebi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Adıyaman'da sel suları cadde ve sokakları göle çevirdi
Uganda'da kamyon okul duvarına girdi: 4 öğrenci yaşamını yitirdi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.