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Bugün nerede deprem oldu? 1 Mart 2024 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika deprem haberleri. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre 1 Mart 2024 Cuma günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? 1 Mart İzmir'de deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

11:50 - 1/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Son depremler
Son depremler

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde gibi sorular yanıt buluyor. Ülkemizde yaşanan 3.0 şiddeti ve üzeri depremler verilerle vatandaşlarla paylaşılıyor. Sarsıntıları hisseden vatandaşlar arama motorlarına yöneliyor. İşte Kandilli ve AFAD verileriyle 1 Mart 2024 son depremler listesi

Kandilli ve AFAD verileriyle 1 Mart 2024 son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın 1 Mart 2024 Cuma günü meydana gelen sarsıntıları paylaştığı son dakika depremler listesi şu şekilde…

KANDİLLİ 1 MART 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi’nin bugün yaşanan sarsıntıların merkez üslerini ve şiddetlerini paylaştığı son depremler listesi ise şöyle…

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı

Prof. Dr. Naci Görür, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Anttalks’ etkinliği kapsamında AKM’de ‘Deprem Dirençli Antalya’ adlı söyleşiye katıldı. Prof. Dr. Görür, 13,6 milyon sene önce Türkiye’nin levha hareketlerinin, bugünün hareketlerini yapacak şekilde oluştuğunu ve ülkedeki büyük fayların deprem ürettiğini söyledi. Türkiye’nin depremlerden kurtulamayacağını ve depremlerin sona ermeyeceğine dikkati çeken Prof. Dr. Görür, deprem dirençli yerleşim alanlarının oluşturulmasının önemini vurguladı.

350 MİLYON TON MOLOZ

Yerel yönetimlerin kentleri depreme hazırlamaya yönelik çalışmaları hızlandırması gerektiğini anlatan Prof. Dr. Görür, altyapı çalışmalarında betonarme boru kullanılmasını eleştirdi. Betonarme boruların kırılgan yapısından dolayı depremden etkilendiğini anlatan Prof. Dr. Görür, zeminin yapısına uygun, esnekliği yüksek malzemeler kullanılmasını önerdi. Prof. Dr. Görür, kentlerde deprem anında çıkacak molozların gömüleceği veya bertaraf edileceği alanların henüz belirlenmediğini söyledi. Prof. Dr. Görür, “Güneydoğu’da 100 milyon ton moloz sağa sola gömüldü, çevre berbat edildi. İstanbul’da 350 milyon ton moloz çıkabilir. İstanbul’da bunu nasıl bertaraf edecek, geri dönüşüme tabi tutacaksanız. Kimse bilmiyor. Deprem eli kulağında gelirse ne olacak. Aceleyle kamyonlara doldurup, Marmara’ya dökersiniz. Marmara zaten ölüyor, Marmara da sizi öldürür” dedi.

Antalya'ya ayrı dikkati çeken Naci Görür tüm Türkiye'yi uyardı: Herhangi bir yerde sabah uyandığımızda 7 ve üzeri deprem olabilir
Antalya'ya ayrı dikkati çeken Naci Görür tüm Türkiye'yi uyardı: Herhangi bir yerde sabah uyandığımızda 7 ve üzeri deprem olabilir

Deprem bilimcisi Naci Görür, Türkiye'nin depremlerden kurtulamayacağını ve depremlerin sona ermeyeceğini ifade ederek uyarılarda bulundu. "Türkiye'de herhangi bir yerde, sabah uyandığımızda 7 ve üzeri deprem olabilir" diyen Görür, Antalya'ya ayrı parantez açarak dikkat çekti. Antalya'nın büyük bir bölümünün falez ve traverten gibi karasal nitelikli kireç taşlar ile alüvyon dolguların üzerinde yer aldığını belirten Naci Görür, "Antalyalılar rant hastalığına yakalanmış. Gökdelenleri dikmeye başlamışlar. Antalya'da ne kadar gökdelen yaparsanız, tehlikeyi büyütürsünüz. Özellikle büyük bina, gökdelen yapabilecek insanlardan uzak durun. O düşüncelerden de uzak durun." dedi.


#deprem
#son depremler
#kandilli
#afad
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