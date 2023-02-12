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Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da okullar ne zaman açılacak?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkımlara neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası tüm Türkiye'de okullar 20 Şubat'a kadar tatil edilirken, üniversitelerde de yaz dönemine kadar uzaktan eğitim kararı alınmıştı.
İlk günden bu yana bölgede bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim ve öğretim sürecine ilişkin ve yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara’da deprem bölgesindeki faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Özer'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle: 71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlayacak. 71 ildeki okulların kapasitesini artırmak için çalışmalarımız devam ediyor ki bu 10 ilden gelen öğrencileremizin taleplerini karşılayabilelim. Özel öğretim kurumlarımız kapasitelerinin %3'ü kadar şehit yakınları gibi tam burslu olarak öğrencileri yararlandırmaktadırlar. Özel öğretim kurumlarındaki bu %3'ü %10'a artırıyoruz.