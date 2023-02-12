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Hangi illerde eğitim ne zaman başlayacak? Depremden etkilenen 10 ilde eğitim 1 Mart’a başlayacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara’da deprem bölgesindeki faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 71 ilde 20 Şubat'ta okulların açılacağını duyurdu. Özer, depremde yıkım yaşanan 10 ilde ise 1 Mart'a kadar eğitime ara verildiğini ve 1 Mart'ta eğitime devam edilip edilmeyeceğine karar verileceğini söyledi. Bakan Özer, özel okulların yüzde 3'lük burslu öğrenci kapasitesini yüzde 10'a çıkarttıklarını açıkladı.

14:14 . 12/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da okullar ne zaman açılacak?

Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da okullar ne zaman açılacak?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkımlara neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası tüm Türkiye'de okullar 20 Şubat'a kadar tatil edilirken, üniversitelerde de yaz dönemine kadar uzaktan eğitim kararı alınmıştı.

İlk günden bu yana bölgede bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim ve öğretim sürecine ilişkin ve yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hangi illerde ara tatil uzatıldı?

Hangi illerde eğitim ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara’da deprem bölgesindeki faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Özer'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle: 71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlayacak. 71 ildeki okulların kapasitesini artırmak için çalışmalarımız devam ediyor ki bu 10 ilden gelen öğrencileremizin taleplerini karşılayabilelim. Özel öğretim kurumlarımız kapasitelerinin %3'ü kadar şehit yakınları gibi tam burslu olarak öğrencileri yararlandırmaktadırlar. Özel öğretim kurumlarındaki bu %3'ü %10'a artırıyoruz.

Bölgedeki tüm binalarımızın hasar tespitini Şubat ayının sonuna kadar bitireceğiz. Yani orta hasarlı, hasarlı binalarımızın. Bölgede 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. 1 Mart tarihi itibari ile 10 ilimizde (
Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay
) bölgesel eğitime açma kararları vermeyeceğiz. Kovid salgınında olduğu gibi ilçe ve Okul temelli kararlar alacağız."

#meb
#mahmut özer
#okul açılış tarihi
#deprem olan illerde tatil
31 dakika önce
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Hangi illerde eğitim ne zaman başlayacak? Depremden etkilenen 10 ilde eğitim 1 Mart’a başlayacak
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