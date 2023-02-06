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AFAD: 7 ilde 76 vatandaş hayatını kaybetti, 440 vatandaş yaralı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah 04.17'de yaşanan depremin şiddeti çevre illeri de sarstı. AFAD'dan depremde son duruma ilişkin açıklama geldi. Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay illerini etkileyen depremde son durum nedir? Yaralı ve ölü sayısı kaç oldu? İşte depreme ilişkin son bilgiler...

09:00 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Depremde son durum

Depremde son durum

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah 04.17'de yaşanan depremin şiddeti çevre illeri de sarstı. Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da binalar yıkıldı.

DEPREMDE SON DURUM: İL İL CAN KAYBI VE HASAR SAYISI

İlk bilgilere göre Malatya'da 23, Şanlıurfa'da 18, Diyarbakır'da 6 Osmaniye'de 7 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Soylu, "Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır" açıklamasını yaptı.

DİYARBAKIR VALİSİ SU: 6 KİŞİ ÖLDÜ, 79 KİŞİ YARALANDI

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem, Diyarbakır da yoğun şekilde hissedildi. Vali Ali İhsan Su kentteki son durumla ilgili yaptığı açıklamada, “7 binamız yıkılmış vaziyette. Bunların 7’si de il merkezinde. 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda, 79 vatandaşımız yaralı. Hastanelere intikal etmiş durumda. 12 vatandaşımız canlı olarak enkazlardan kurtardık. Şu anda 7 noktada AFAD ekiplerimiz, UMKE, emniyet, arama kurtarma ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

Valilik’ten yapılan açıklamada da Diyarbakır Stadyumu, Şehit Halit Gülser Spor Kompleksi, Talaytepe Spor Kompleksi, 75 Tenis Kortu, Seyrantepe Kapalı Spor Salonu, Seytantepe Kapalı Spor Salonu, Kayapınar Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Yenişehir Köşkler Salonu, Yenişehir Gençlik Merkezi, Bağlar Gençlik Merkezi, Fuar ve Kongre Merkezi Merkezi’nin vatandaşların kullanımına açıldığı duyuruldu.

Ekiplerin enkaz altındaki yaralıları çıkarma çalışmaları sürüyor. Kızılay tarafından belli noktalarda kan bağışı merkezleri kuruldu. Bölge illerden takviye ekiplerin de Diyarbakır’a yönlendirildiği belirtildi.

VALİ GÜL: GAZİANTEP’TE 531 BİNADA GÖÇÜK VAR

Kahramanmaraş’taki 7.4 büyüklüğündeki depremden etkilenen illerden Gaziantep’te 531 binada göçük oluştuğu belirtildi. Gaziantep Valisi Davut Gül, "Depremin ardından ilk andan itibaren 657 ihbar aldık, tamamı değerlendirildi, kent genelinde 531 göçük söz konusu" dedi.

HATAY'DA DA BİNALAR YIKILDI

Deprmede, Hatay'da da ilk belirlemelere göre kent merkezinde 6, Dörtyol ilçesinde ise 3 bina yıkıldı. Yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Hatay'ın Ernzin ilçesinde 3 caminin minaresi yıkıldı.

ADANA VE HATAY'DA SON DURUM NE?

Yaşanan depremler sonrasında valiliklerden peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Deprem birçok ilde hissedildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

AFAD, merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde saat 06.30 itibarıyla 7 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını açıkladı.

AFAD'IN SON AÇIKLAMASI




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1 saat önce
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AFAD: 7 ilde 76 vatandaş hayatını kaybetti, 440 vatandaş yaralı
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