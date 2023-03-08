ÖSYM YKS 2023 sınav başvuru ücreti
ÖSYM 2023 YKS sınav takvimini belirledi. 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak.
2023 YKS başvuruları ne zaman başlacak ne zaman bitecek?
ÖSYM 2023 YKS sınav başvuruları, 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacak.
Deprem olan illerde YKS sınavı yapılacak mı?
17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. Öte yandan depremin ağır hasar verdiği Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da YKS yapılmayacak. Adaylar istedikleri illeri tercih edip sınava girebilecek.
Depremzede öğrencler YKS sınav ücreti ödeyecek mi?
ÖSYM sitesinde aktarılan bilgiye göre, 2023 YKS başvurularında "afet bölgesi" ilan edilen 11 il ve 1 ilçede ikamet eden, deprem sonrası başka il ve ilçelere göç eden adaylardan sınav ücreti alınmayacak.
2023 YKS başvuru ücreti ne kadar?
ÖSYM tarafından yayımlanan YKS başvuru kılavuzu sonrasında, başvuru ücretleri de belli oldu. Buna göre; 2023 YKS oturumları için başvuru ücreti 115 TL olarak belirlendi. Depremden etkilenen 11 ildeki adaylardan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak.
YKS sınav başvuru ücreti hangi bankalara yatıyor?
Ödeme Yerleri:Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)
YKS başvurusu nasıl yapılır?
Adaylar başvurularını, 8 Mart 2023 tarihinde saat 12.00’den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecektir.