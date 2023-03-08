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ÖSYM'den flaş YKS açıklaması: Depremzede öğrencilerden sınav başvuru ücreti alınmayacak

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 2023 YKS sınavı 17-18 Haziran'daki gerçekleştirilecek. YKS başvuruları ise 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacak. ÖSYM sitesinde aktarılan bilgiye göre, 2023 YKS başvurularında "afet bölgesi" ilan edilen 11 il ve 1 ilçede ikamet eden, deprem sonrası başka il ve ilçelere göç eden adaylardan sınav ücreti alınmayacak. Peki YKS başvuru ücreti ne kadar? 2023 YKS sınav ücreti hangi bankalara yatırılacak? ÖSYM YKS başvurusu nasıl yapılacak? İşte detaylar.

14:09 . 8/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
ÖSYM YKS 2023 sınav başvuru ücreti

ÖSYM YKS 2023 sınav başvuru ücreti

ÖSYM 2023 YKS sınav takvimini belirledi. 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak.

2023 YKS başvuruları ne zaman başlacak ne zaman bitecek?

ÖSYM 2023 YKS sınav başvuruları, 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacak.

2023 YKS

Deprem olan illerde YKS sınavı yapılacak mı?

17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. Öte yandan depremin ağır hasar verdiği Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da YKS yapılmayacak. Adaylar istedikleri illeri tercih edip sınava girebilecek.

Depremzede öğrencler YKS sınav ücreti ödeyecek mi?

ÖSYM sitesinde aktarılan bilgiye göre, 2023 YKS başvurularında "afet bölgesi" ilan edilen 11 il ve 1 ilçede ikamet eden, deprem sonrası başka il ve ilçelere göç eden adaylardan sınav ücreti alınmayacak.

YKS sınav ücreti

2023 YKS başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından yayımlanan YKS başvuru kılavuzu sonrasında, başvuru ücretleri de belli oldu. Buna göre; 2023 YKS oturumları için başvuru ücreti 115 TL olarak belirlendi. Depremden etkilenen 11 ildeki adaylardan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak.

YKS sınav başvuru ücreti hangi bankalara yatıyor?

Ödeme Yerleri:Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

YKS sınav başvurusu

YKS başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar başvurularını, 8 Mart 2023 tarihinde saat 12.00’den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecektir.

ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?
ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM şifre alma! 2023 sınav takvimi açıklandı. ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM YKS başta olmak üzere KPSS, EKPSS, ALES, TUS, MSÜ, YDS- DGS-DUS, YÖKDİL sınavlarını gerçekleştirmekte. ÖSYM’nin düzenlediği sınavlara girmek isteyen adaylar sınav başvuruları başta olmak üzere ÖSYM sınav merkezi tercihleri, ÖSYM sınav giriş belgesi ile sınava ilişkin tüm bilgiler ÖSYM AİS üzerinden yapılmakta. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları...

#YKS
#ösym
#yks sınav ücreti
#depremzede
1 saat önce
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ÖSYM'den flaş YKS açıklaması: Depremzede öğrencilerden sınav başvuru ücreti alınmayacak
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