DGS (Dikey Geçiş Sınavı) için geri sayım sürerken soru kitapçığı ve cevap anahtarlarının yayımlanacağı tarih de merak konusu oldu. İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına katılıyor. Adaylar sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara başvuru yaparak geçiş yapabiliyor.

DGS saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?

Gerçekleştirilecek DGS sınavı saat 10.15'te başlayacak. Sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soru sorulacak ve 135 dakika süre verilecek. DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.

DGS 2023 soru ve cevapları ne zaman yayımlanır?

ÖSYM bünyesindeki sınavların soruları ve cevap anahtarları genellikle sınav bitişinin hemen ardından paylaşıyor. DGS 2023 soru ve cevaplarının 16 Temmuz'da erişime açılması bekleniyor.

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının (2023-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı ÖSYM tarafından paylaşılacak.

2023 DGS soru ve cevap anahtarı nereden, nasıl indirilir?

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

Dgs çıkmış sorulara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 DGS sonuçları da 11 Ağustos 2023’de açıklanacak.

DGS nedir?

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınavdır. Sayısal ve Sözel Bölümden oluşan sınavda toplam 120 soru sorulmaktadır.

Dikey Geçiş Sınavına başvurular ne zaman yapılacaktır?

Başvuru tarihleri basın-yayın organları ve merkezimizin internet sayfasında basın duyuruları ile ilgililere duyurulmaktadır

DGS başvurular nerelerden yapılmaktadır?

Başvurular Meslek Yüksekokulları Müdürlükleri, ÖSYM İl Sınav Yöneticilikleri ve AÖF Bürolarından yapılmaktadır.

DGS Sınavında hangi testler uygulanıyor?

Lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçülmesini amaçlayan bir test uygulanmaktadır.

DGS sınav süresi ne kadar?

DGS Sınav 135 dakikadır. DGS sonunda bir lisans programına yerleştirilen adaylara ne kadar süre ile hazırlık programı uygulanır. En çok 3 yarı yıl hazırlık programı uygulanır.

DGS sınavı yeni belge çıkartmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Yeni belge çıkartmak isteyen adaylar, kılavuzda yapılan açıklamalara uygun olarak bir dilekçe hazırlayıp bu dilekçeye Kılavuzda belirtilen ücreti ödediklerini gösteren dekontu da ekleyerek ÖSYM'ye başvurabilirler.

DGS sınav sonucumu öğrenebilir miyim?

Sınav sonuçları adayların adreslerine postalanmaktadır. Ayrıca ÖSYM'nin internet adresinden de öğrenilebilir.

Sınav sonucunda beklediğimden az puan aldım. Sonuçların tekrar incelenmesi için ne yapmam gerekir?

Sınav sonuçlarının yeniden incelenmesini isteyen adaylar, sınav sonuç belgelerinin gönderildiği tarihten itibaren 30 gün içinde, kılavuzda yapılan açıklamalara uygun bir dilekçe hazırlayıp gerekli ücretin yatırıldığını gösteren dekontu da ekleyerek ÖSYM 'ye başvurabilirler.

Yatırdığım sınav ücretinin iadesini istiyorum. Ne yapmam gerek?

Kılavuzda belirtildiği gibi ücret iadesi yapılamamaktadır.



