Dikey Geçiş Sınavı (DGS), sonuçları açıklandı. Milyonlarca öğrenci sınav sonucunu öğrenince üniversitelerin taban puanlarını merak etmeye başladı. ÖSYM tercih kılavuzu internette en çok arananların arasına girdi. Peki, DGS taban puanları açıklandı mı? DGS 2023 başarı sıralamaları ve kontenjanları ne zaman açıklanacak?

DGS TABAN PUANLARI 2023

DGS taban puanları okulların en son alım yaptığı en düşük puanı ifade ediyor. 2023 yılı DGS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı.

DGS taban puanlarına ilişkin bilgiler yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.

DGS kontenjanları ise ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile belli olacak. DGS kılavuzunda adayların geçiş yapabilecekleri 4 yıllık lisans bölümlerinin adı, kontenjanları ile beraber özel koşulları yer alacak.

SON DAKİKA: 2023 DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM takvimi doğrultusunda 2023 DGS sonuçları; 11 Ağustos 2023 Cuma günü açıklandı.

''16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanan Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir.''

DGS sonuç ekranında testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları ön lisans başarı puanı ve yerleştirme işlemlerinde kullanabilecekleri DGS puanları yer alacak.

2023 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS tercih süreci, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Ancak 2023 DGS tercih tarihleri ile ilgili ÖSYM tarafından henüz bir açıklama gelmedi.

Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri, 24 Ağustos-1 Eylül 2022 tarihleri arasında alınmıştı. DGS tercihleri YKS yerleştirmeleri sonrası başlıyor.

2022 yılının bilgileri göz önünde bulundurulduğunda DGS tercihlerinin 2023 yılında ağustos ayının sonuna doğru başlaması bekleniyor.



