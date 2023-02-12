Depremzedelere giden yardım kolileri CHP’li başkanın evinden çıktı

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Hatay Samandağ İlçe Başkanı Turgay Abacı
Afet bölgesinde ilk günden bu yana arama kurtarma çalışmaları sürdürülürken bir yandan da öbür illerde yardım malzemeleri toplanmaya ve afet bölgesine gönderilmeye başlandı.
Hatay’ın Samandağ ilçesine gönderilen yardımlar depremzedelere ulaşmayınca vatandaşlar bu durumu yetkililere bildirdi. Şikayetler üzerine bölgede çalışma başlatan yetkililer, yardımları CHP Hatay Samandağ İlçe Başkanı Turgay Abacı’nın babasının evinde buldu.Devreye giren ekipler sonrasında yardımları gerçek sahiplere, depremzedelere ulaştırdı.