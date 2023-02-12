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Depremzedelere giden yardım kolileri CHP’li başkanın evinden çıktı

Depremden etkilenen Hatay’ın Samandağ ilçesine giden yardım malzemeleri, depremzedelere ulaşmayınca vatandaşlar şikayette bulundu. Şikayetler üzerine bölgeye giden yetkililer, yardım malzemelerini CHP Hatay Samandağ İlçe Başkanı Turgay Abacı’nın evinde buldu.

00:36 . 12/02/2023 Pazar
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Hatay Samandağ İlçe Başkanı Turgay Abacı

Hatay Samandağ İlçe Başkanı Turgay Abacı

Afet bölgesinde ilk günden bu yana arama kurtarma çalışmaları sürdürülürken bir yandan da öbür illerde yardım malzemeleri toplanmaya ve afet bölgesine gönderilmeye başlandı.


Hatay’ın Samandağ ilçesine gönderilen yardımlar depremzedelere ulaşmayınca vatandaşlar bu durumu yetkililere bildirdi. Şikayetler üzerine bölgede çalışma başlatan yetkililer, yardımları CHP Hatay Samandağ İlçe Başkanı Turgay Abacı’nın babasının evinde buldu.Devreye giren ekipler sonrasında yardımları gerçek sahiplere, depremzedelere ulaştırdı.







#deprem
#hatay
#chp
#Turgay abacı
1 saat önce
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Depremzedelere giden yardım kolileri CHP’li başkanın evinden çıktı
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